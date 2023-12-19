الشارقة وشباب الأهلي.. «سباق الوصافة» في «بروفة السوبر»

معتصم عبدالله (دبي)

تتساوى أندية «دوري أدنوك للمحترفين» في عدد المباريات، بإقامة المباراتين المؤجلتين من «الجولة التاسعة»، اليوم، حينما يستضيف العين صاحب «المركز الخامس» برصيد 19 نقطة، ضيفه خورفكان «الحادي عشر»، وله 10 نقاط، على استاد هزاع بن زايد، فيما يحتضن ملعب الشارقة بـ «الإمارة الباسمة»، مواجهة «الملك» الذي يأتي في «المركز الثالث» برصيد 20 نقطة، أمام ضيفه شباب الأهلي «الوصيف»، وله 23 نقطة، في «بروفة السوبر».

وتأجلت المباراتان من «الجولة التاسعة» التي أقيمت مبارياتها مطلع ديسمبر الجاري، في ظل المشاركة القارية لفريقي العين والشارقة في دوري أبطال آسيا، حيث أهدر «الملك» فرصة عبور دور المجموعات، بالخسارة أمام الفيصلي الأردني 1-2، فيما أكد «الزعيم» جدارته بالتأهل إلى دور الستة عشر، بالفوز على أهال التركماني في «المجموعة الأولى».

ويرفع «الزعيم» وضيفه «النسور» شعار «التعويض» في اللقاء المرتقب بين الفريقين، بعد خسارة الأول مباراة «الكلاسيكو» أمام ضيفه الوحدة 0-2، فيما تكبد الثاني الخسارة الأكبر في مشواره، خلال الموسم الحالي أمام مضيفه الشارقة 1-4.

ويتسلح العين بـ«الأفضلية المطلقة» في مواجهة خورفكان، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في المواجهات الثماني التي جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، بالفوز في 7 لقاءات، والتعادل في مباراة، ويعد «النسور» واحداً من بين ثلاثة أندية لم يخسر أمامها «الزعيم» مطلقاً في الدوري، إلى جانب حتا والعروبة.

وتتجه الأنظار في المباراة الثانية، صوب استاد الشارقة، الذي يحتضن قمة «الملك» وضيفه «الفرسان»، في الصراع المثير بين القطبين على «وصافة الترتيب»، وملاحقة الوصل المتصدر ب 27 نقطة، وستكون المباراة «بروفة» للمواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، والشارقة بطل «كأس رئيس الدولة»، على لقب «السوبر» يوم 29 ديسمبر الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتحمل مباراة الليلة «الرقم 27» في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الفرسان» الباحث عن إكمال بدر انتصاراته برصيد 13 فوزاً، مقابل 6 انتصارات لـ «الملك»، والتعادل في 7 مباريات.

وتصطدم في المواجهة المرتقبة، رغبة «الملك» في الحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية، في المباريات على ملعبه أمام شباب الأهلي في «دوري المحترفين»، بعدم الخسارة في آخر 5 لقاءات، بطموحات «الفرسان» في حصد رقم قياسي، بعدم الخسارة في 17 مباراة على التوالي خارج قواعده بالدوري.

«2.5 هدف» قوة «الزعيم» الهجومية

سجل العين هدفاً على الأقل في المواجهات الثماني أمام خورفكان في «دوري المحترفين»، بمجموع 20 هدفاً، وبمعدل تسجيل 2.5 هدف في المباراة، في الوقت الذي استقبلت شباكه 6 أهداف من لاعبي خورفكان، علماً أن الأخير يعد الوحيد الذي فشل في تحقيق أي فوز خارج قواعده في الموسم الحالي.

أفضلية كوزمين تهدد «الفرسان»

يملك الروماني كوزمين مدرب الشارقة الحالي، والسابق للعين وشباب الأهلي، أفضلية في المواجهات أمام «الفرسان» على صعيد «دوري المحترفين»، بالفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة، مقابل خسارة واحدة قبل لقاء الليلة.