الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة وشباب الأهلي.. «سباق الوصافة» في «بروفة السوبر»

الشارقة وشباب الأهلي يخوضان مباراة صعبة (الاتحاد)
20 ديسمبر 2023 00:48

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«الإعصار» يستعد لـ«المهمة الصعبة»!
«رابطة المحترفين» تطلق «فعاليات السوبر»

تتساوى أندية «دوري أدنوك للمحترفين» في عدد المباريات، بإقامة المباراتين المؤجلتين من «الجولة التاسعة»، اليوم، حينما يستضيف العين صاحب «المركز الخامس» برصيد 19 نقطة، ضيفه خورفكان «الحادي عشر»، وله 10 نقاط، على استاد هزاع بن زايد، فيما يحتضن ملعب الشارقة بـ «الإمارة الباسمة»، مواجهة «الملك» الذي يأتي في «المركز الثالث» برصيد 20 نقطة، أمام ضيفه شباب الأهلي «الوصيف»، وله 23 نقطة، في «بروفة السوبر».
وتأجلت المباراتان من «الجولة التاسعة» التي أقيمت مبارياتها مطلع ديسمبر الجاري، في ظل المشاركة القارية لفريقي العين والشارقة في دوري أبطال آسيا، حيث أهدر «الملك» فرصة عبور دور المجموعات، بالخسارة أمام الفيصلي الأردني 1-2، فيما أكد «الزعيم» جدارته بالتأهل إلى دور الستة عشر، بالفوز على أهال التركماني في «المجموعة الأولى».
ويرفع «الزعيم» وضيفه «النسور» شعار «التعويض» في اللقاء المرتقب بين الفريقين، بعد خسارة الأول مباراة «الكلاسيكو» أمام ضيفه الوحدة 0-2، فيما تكبد الثاني الخسارة الأكبر في مشواره، خلال الموسم الحالي أمام مضيفه الشارقة 1-4.
ويتسلح العين بـ«الأفضلية المطلقة» في مواجهة خورفكان، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في المواجهات الثماني التي جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، بالفوز في 7 لقاءات، والتعادل في مباراة، ويعد «النسور» واحداً من بين ثلاثة أندية لم يخسر أمامها «الزعيم» مطلقاً في الدوري، إلى جانب حتا والعروبة.
وتتجه الأنظار في المباراة الثانية، صوب استاد الشارقة، الذي يحتضن قمة «الملك» وضيفه «الفرسان»، في الصراع المثير بين القطبين على «وصافة الترتيب»، وملاحقة الوصل المتصدر ب 27 نقطة، وستكون المباراة «بروفة» للمواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، والشارقة بطل «كأس رئيس الدولة»، على لقب «السوبر» يوم 29 ديسمبر الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.
وتحمل مباراة الليلة «الرقم 27» في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الفرسان» الباحث عن إكمال بدر انتصاراته برصيد 13 فوزاً، مقابل 6 انتصارات لـ «الملك»، والتعادل في 7 مباريات.
وتصطدم في المواجهة المرتقبة، رغبة «الملك» في الحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية، في المباريات على ملعبه أمام شباب الأهلي في «دوري المحترفين»، بعدم الخسارة في آخر 5 لقاءات، بطموحات «الفرسان» في حصد رقم قياسي، بعدم الخسارة في 17 مباراة على التوالي خارج قواعده بالدوري.
«2.5 هدف» قوة «الزعيم» الهجومية
سجل العين هدفاً على الأقل في المواجهات الثماني أمام خورفكان في «دوري المحترفين»، بمجموع 20 هدفاً، وبمعدل تسجيل 2.5 هدف في المباراة، في الوقت الذي استقبلت شباكه 6 أهداف من لاعبي خورفكان، علماً أن الأخير يعد الوحيد الذي فشل في تحقيق أي فوز خارج قواعده في الموسم الحالي.
أفضلية كوزمين تهدد «الفرسان»
يملك الروماني كوزمين مدرب الشارقة الحالي، والسابق للعين وشباب الأهلي، أفضلية في المواجهات أمام «الفرسان» على صعيد «دوري المحترفين»، بالفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة، مقابل خسارة واحدة قبل لقاء الليلة.

الشارقة
شباب الأهلي
العين
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
إسبانيا تنشر تسجيلات «الفار»!
الرياضة
إسبانيا تنشر تسجيلات «الفار»!
اليوم 17:18
السومة خارج قائمة سوريا لكأس آسيا
الرياضة
السومة خارج قائمة سوريا لكأس آسيا
اليوم 17:16
نجاح أول عملية لزراعة كبد في دبي لسيدة بعمر 38 عاماً
علوم الدار
نجاح أول عملية لزراعة كبد في دبي لسيدة بعمر 38 عاماً
اليوم 17:14
حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
اليوم 16:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©