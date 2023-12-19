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الرياضة

طرح تذاكر ختام موسم «جولف دي بي ورلد» في أبوظبي ودبي

نيكولاي هوجارد يرفع صولجان بطل النسخة الأخيرة من بطولة دي بي ورلد
20 ديسمبر 2023 00:48

دبي (الاتحاد)

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أعلنت جولة «دي بي ورلد» للجولف، عن طرح تذاكر بطولة أبوظبي، وبطولة جولة «دي بي ورلد» في دبي، واللتين تشكلان معاً الدور الختامي بشكله الجديد تحت مسمى «بلاي أوف جولة دي بي ورلد» في موسم 2024 لـ «السباق إلى دبي»، ليتجدد موعد الختام المثير في الإمارات مرة أخرى بمشاركة أفضل اللاعبين في العالم.
انتقلت بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس إلى موقع جديد في «روزنامة» الموسم، لتقام هذه المرة من 7 إلى 10 نوفمبر 2024، في الأسبوع الذي يسبق بطولة جولة دي بي ورلد التي تختتم الموسم في عقارات جميرا للجولف من 14 إلى 17 نوفمبر المقبل، وتتوفر مجموعة من خيارات التذاكر للحدثين الختاميين من سلسلة رولكس لهذا الموسم.
تقام بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس للموسم الثالث على التوالي، وهذه المرة يتنافس أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» في هذه البطولة، للحصول على مقعد في الحدث الأخير للموسم في الأسبوع التالي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأفضل إلى بطولة جولة دي بي ورلد للتنافس على لقب الموسم. ستكون تذاكر الدخول العامة مجانية طوال أيام البطولة الأربعة في نادي ياس لينكس، ويمكن للمشجعين ترقية تجربتهم مع «بار أون ناين»، عرض التذكرة الجديد لهذا العام، مع عدد محدود من تذاكر الحجز المبكر لهذا الخيار الحصري المتوافر، بدءاً من 130 درهماً فقط. خيار التجربة المميزة لبطولة أبوظبي هو شاليه البطولة عند الحفرة 18، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بضيافة الخمس نجوم مع أفضل إطلالة على المنافسات.
وبعد ذلك، يصل الختام إلى الحدث الأخير لهذا الموسم، حيث يتنافس أفضل 50 لاعباً في بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، وستكون تذاكر الدخول العامة مجانية يومي الخميس والجمعة، بينما تبدأ تذاكر عطلة نهاية الأسبوع بسعر حصري مبكر يبلغ 95 درهماً، لمشاهدة بعض أفضل اللاعبين في العالم على ملعب الأرض، بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعة من وسائل الترفيه خارج الملعب.

 

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