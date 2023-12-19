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الرياضة

«ليوا الدولي» يدخل مرحلة «الخيول العربية الأصيلة»

«ليوا الدولي» يدخل مرحلة «الخيول العربية الأصيلة»
20 ديسمبر 2023 00:48

الظفرة (الاتحاد)

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تنطلق سباقات الخيول العربية الأصيلة اليوم، ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي 2024، وذلك في المضمار الخاص بسباقات الخيول في منطقة مرعب وبتنظيم نادي ليوا الرياضي، في استمرار ونجاح كبير لكافة الأنشطة والبطولات، التي تقام بشكل يومي.
وقسمت اللجنة المنظمة المنافسة إلى شوطين بين المشاركين، وذلك لإتاحة الفرصة من أجل مساحة أكبر للتنافس بين الحاضرين في أشواط التحدي، ويبلغ طول الشوط الأول 1400 متر، وهي نفس مسافة الشوط الثاني، فيما ستكون مسافة الشوط الثالث 2100 متر.
وتأتي منافسات الخيل العربية، كي تكون جزءاً مهماً من المهرجان، وتعطي الفرصة لملاك الخيل العربي الأصيل في منطقة الظفرة، وأيضاً لمن يرغب في المشاركة من مختلف مناطق الدولة.
من جهة أخرى، أسدل الستار على مسابقة هدد الحمام، والتي استمرت على مدار يومين ضمن تفاصيل المهرجان، وكانت المسابقة شهدت مشاركة 100 صقار في التحدي الذي أقيم في منطقة مخصصة للهدد في مرعب، وسجلت المنافسة إقبالاً كبيراً على المشاركة على مدار يومين كاملين.
وحقق الفوز في هدد الحمام كل من سعيد خميس المنصوري، مبارك سالم الهاجري، جمعة بتال المرر، محمد سلطان المرر، ناصر سالم مبارك المنصوري، سالم بخيت المنصوري، هادي عامر المنصوري، عمر محمد الحمادي، عيسى محمد المنصوري، خلفان عبد الله المرر، أحمد حمد بالسم المنصوري، مبارك سالم الهاجري.
واستمرت المنافسة في اليوم الثاني بتحقيق الفوز لكل من ضباب مرشد المنصوري، حمد راشد المنصوري، عبد الرحمن محمد آل سودين، راشد حامد المنهالي، خليفة المنصوري، محمد معيوف المنصوري، راشد بخيت المنصوري، عامر حمود المنصوري، مطر راشد المنصوري، خلفان خلف الرميثي، حمدان راشد المنصوري، الكندي عبيد المرر، مبارك سعيد المنصوري، فارس أحمد المزروعي، عبيد أحمد الحميري، هزاع عبدالله النيادي، عبدالله مبارك المنصوري.
ووجه بطي حمد القبيسي رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة هدد الحمام الشكر لكل المشاركين في المنافسة، وذلك للالتزام بالقوانين والاشتراطات التي وضعتها اللجنة وأيضاً بدء الهدد في الوقت المحدد لكل مشارك وقال: ساعد على نجاح المسابقة التزام المشاركين كافة طوال اليومين، وأيضاً الإلمام والمعرفة بكل شروط المسابقة.

سباقات الخيول العربية
مهرجان ليوا الدولي
نادي ليوا الرياضي
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