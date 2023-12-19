«الآسيوي» يُطبق «التسلل شبه الآلي» في كأس آسيا

معتز الشامي (دبي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطبيق تقنية «التسلل الآلي» في كأس آسيا التي تستضيفها قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبل، وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيها «التكنولوجيا الجديدة» في بطولات «القارة الصفراء»، ليصبح أول اتحاد قاري في العالم، يلجأ إلى هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات، بما يؤكد التزامه بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من الحكام.

وكشفت المصادر بالاتحاد القاري عن زيادة ميزانية «الفار» للبطولة، لما يصل إلى 500 ألف دولار، لتحسين تقنية الفيديو، بعد إدخال «التسلل شبه الآلي» عليها، وهو ما يعد تطوراً في رصد حالات التسلل في النهائيات المرتقبة.

وخضع «التسلل شبه الآلي» لاختبارات مكثفة، بحسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي، التي صادق عليها المجلس الدولي، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا.

يتطلب «النظام الجديد»، استخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي، من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين في الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب، وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.

ويسهّل تطبيق التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، لأن يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور.

ومن خلال تدقيق خطوط التسلل، التي يضعها النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل إعلام حكم الساحة، واتخاذ القرار النهائي في الملعب من الحكم، بينما بمجرد استكمال عملية اتخاذ القرار، يتم صنع الحالة عبر تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا بالدوحة، وتزويد القنوات الناقلة بالتصميم، بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية.

من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس «الفيفا»، حرص الاتحاد القاري على تسخير التقنيات الحديثة، لتطوير منظومة التحكيم في البطولات الآسيوية، بما يسهم في إظهارها بأبهى صورة ممكنة.

وقال: تطبيق تقنية «التسلل شبه الآلي» في نهائيات كأس آسيا 2023، ينسجم مع استراتيجية الاتحاد باستخدام أحدث التقنيات في مجال التحكيم، لأن الاتحاد حريص على تطويره، كما يجسد إرادتنا في تهيئة الظروف المثالية لإنجاح الحدث المنتظر.