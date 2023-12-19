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الرياضة

«أبوظبي لألعاب القوى» يستعرض «التجارب المُلهمة»

معتز برشم حظي بتكريم مميز (الاتحاد)
20 ديسمبر 2023 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

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استضاف نادي أبوظبي لألعاب القوى البطلة العالمية المغربية نزهة بدوان، والبطل العالمي القطري معتز برشم، ضمن استراتيجيته التطويرية لاستقطاب أبطال العالم، واستعراض «تجاربهم الملهمة».
وأعلن النادي منح البطلة المغربية نزهة بدوان لقب «سفيرة النادي»، لتعزيز توجهاته المستقبلية الرامية للاستفادة من الخبرات المهنية الكبيرة للبطلة المغربية.
واطلع البطلان خلال جولتهما الميدانية بالنادي على أنشطته وبرامجه لتطوير اللعبة، كما تحدثا للاعبي ولاعبات النادي حول تجاربهما العالمية في المنافسة على الألقاب، وأهمية خوض التحدي، وتجاوز جميع الظروف لتحقيق المراكز الأولى.
ورحب خالد راشد الزعابي رئيس نادي أبوظبي لألعاب القوى بالبطل القطري معتز برشم، والبطلة المغربية نزهة بدوان، معبراً عن تقديره لحرصهما على تلبية الزيارة، والمساهمة في جهود النادي لتطوير اللعبة.
وأضاف: حريصون على تطوير قدرات اللعبة في النادي، وتمكين اللاعبين واللاعبات، واستقطاب الكوادر التدريبية والفنية، وتوفير أفضل الظروف والبرامج التدريبية والبيئات الملهمة، والأدوات الحديثة عالمياً، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم، وبناء قدراتهم، بالإضافة إلى العمل على برنامج متكامل للفئات السنية، التي تمثل مستقبل التطور في النادي.
وشدد الزعابي على أهمية المشاركة في البطولات والمنافسات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، انطلاقاً من قناعتهم بأهمية صقل الخبرات، وتخطي التحديات، لتحقيق التطور والنجاح.
وأعرب لاعبو ولاعبات النادي عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة التحفيزية، لاستلهام العبر، واستخلاص التجارب الناجحة من قامتين رياضيتين في ألعاب القوى، معبرين عن تقديرهم للنصائح المهمة، والتشجيع الإيجابي من البطلين، نظراً لأهمية ذلك في الارتقاء بطموحاتهم التنافسية في البطولات الداخلية والخارجية.

ألعاب القوى
أبوظبي
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