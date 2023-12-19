الهند تتصدر «آسيوية» الشباب والناشئين والأشبال للشطرنج في العين

العين (وام)

تواصلت منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين والأشبال للشطرنج المقامة تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بإشراف اتحاد

الشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي في مركز العين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة العين، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 44 دولة آسيوية.

وقال هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مدير البطولة، إن استضافة النسخة الخامسة والعشرين الأكبر في تاريخ البطولة، التي تشمل جميع الفئات العمرية من 8 أعوام إلى 18 عاماً للذكور والإناث، تعكس الثقة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي ومدينة العين.

وأعرب الطاهر عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على رعاية سموه لمنافسات البطولة، ودعمه الكبير للفعاليات والأنشطة الرياضية في إمارة أبوظبي.

كما وجه الشكر إلى عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على التنسيق الدائم مع الاتحادين الإماراتي والآسيوي لتنظيم واستضافة العديد من الأحداث الرياضية المهمة.

وتوجه الطاهر بالشكر الجزيل إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وقال، إن الهدف من استضافة البطولة، تطوير ورفع القدرات الفنية للاعبينا من الفئات العمرية المختلفة، من خلال توفير فرصة احتكاك قوية مع المدارس الآسيوية، وإعدادهم للمشاركة والمنافسة خلال الأعوام المقبلة.

وتصدرت الهند جدول ترتيب الميداليات في بطولة آسيا للشباب للشطرنج السريع، وذلك بحصولها على 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، جمعتها من خلال ذهبية وفضية وبرونزية فئة الإناث تحت 8 سنوات، وذهبية وفضية في مسابقة البنات تحت 14 سنة، وبرونزية في مسابقات الإناث تحت 16 سنة، وذهبية البنات تحت 18 سنة، اضافة إلى ذهبية وفضية الأولاد تحت 8 سنوات.

وجاءت الصين في المركز الثاني في الشطرنج السريع بتحقيقها ثلاث ذهبيات بواقع ذهبية في فئة الإناث تحت 12 سنة، وذهبية في فئة الذكور تحت 8 سنوات، وذهبية في منافسات الذكور تحت 18 سنة، فيما احتلت روسيا التي تلعب تحت علم الاتحاد الدولي المركز الثالث، بحصولها على 8 ميداليات متنوعة، ذهبية في فئة الذكور تحت 10 سنوات، و4 فضيات تحت 12 و16 سنة في فئتي الإناث والذكور، و3 برونزيات في منافسات الإناث تحت 14 سنة في م، وتحت 12 و14 سنة للذكور.

وفي بطولة آسيا للشطرنج الخاطف للشباب، تصدرت فيتنام جدول الميداليات بعشر ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات الأولى تحت 14 سنة فئة الإناث، والثانية تحت 14 سنة لذكور، والثالثة تحت 18 سنة في منافسات الذكور أيضاً، فيما كانت الميداليات الفضية الأربع تحت 8 و16 و18 سنة في منافسات الإناث، وتحت 8 للذكور، بينما الميداليات البرونزية الثلاثة تحت 18 سنة بفئة الإناث، وتحت 16 و18 في منافسات الذكور.

واحتلت الهند المركز الثاني في بطولة آسيا للشطرنج الخاطف بتحقيق 3 ذهبيات تحت 8 و10 و12 سنة بفئة الإناث، وجاءت روسيا التي تلعب تحل علم الاتحاد الدولي في المركز الثالث بـ 9 ميداليات متنوعة ذهبيتان تحت 16 و18 سنة في الإناث، و5 فضيات تحت 10 سنوات في فئة الإناث، وتحت 10 و12 و14 و16 سنة لمنافسات الذكور، إضافة إلى برونزيتين تحت 10 سنوات لفئة الإناث وتحت 14 سنة في الذكور.

منافسات «الخاطف»

خلال منافسات البطولة الآسيوية للشطرنج الخاطف والسريع للأشبال والناشئين والشباب تحت 8 و10و12و16 و18 عاماً تمكن اللاعب السوري رامي طالب الفئة العمرية تحت 18 عاماً ويشارك بمنحة ورعاية كاملة على نفقة الاتحاد الآسيوي للشطرنج ضمن برنامج رعاية الموهوبين من الحصول على الميدالية البرونزية.