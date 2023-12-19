«سباق زايد الخيري» يعلن تفاصيل «النسخة الثامنة»

القاهرة (وام)

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرية، إطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة والجديدة من سباق زايد الخيري، والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس وبعض المستشفيات الحكومية.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة المصري، إن المشاركة هذا العام من قبل مؤسسة مصر الخير في إطلاق السباق، تُعد إضافة قوية لما تمتلكه المؤسسة من خبره كبيرة على المستوى التنظيمي، موجهاً الشكر إلى دولة الإمارات، ومجلس أبوظبي الرياضي للاهتمام بهذا السباق الخيري؛ مؤكداً أن رسالة السباق أكبر من كونه سباقاً رياضياً، ولكنها دلالة على مدى الارتباط بين دولتي مصر والإمارات.

وأعلن الفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، عن رفع قيمة الجوائز إلى 10 ملايين جنيه، توزع على 5 آلاف مشترك، مشيراً إلى أن فكرة السباق بدأت عام 2001 في أبوظبي، وتم تخصيص عائده للأمراض المستعصية مثل القلب والسرطان.

وقال الكعبي: نلتقي اليوم ونحن على أعتاب النسخة الثامنة من «سباق زايد الخيري» في جمهورية مصر العربية، هذا السباق الذي انطلقت فكرته في عام 2001، لَتُشكِّل لنا ولكم منطلقاً للخير والعطاء، من خلال حدث يحمل اسم «زايد الخير»، ويمد يد العون للجهود الصحية، وعلاج المرضى والتخفيف عنهم؛ ولا شك في أن سباق زايد الخيري في مصر يمثل قيمة كبيرة لنا بين كل نسخ السباق الثلاث التي ننظمها بين أبوظبي ونيويورك والقاهرة، ليبقى هذا الحدث الخيري نموذجاً يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف الكعبي، في كلمته التي ألقاها عن بُعد عبر تطبيق الاتصال المرئي «يأتي سباق هذا العام في نسخته الثامنة بمصر تأكيداً جديداً للنجاحات التي حققناها في النسخ السابقة، والتي قدم فيها السباق عونه ومساعدته للجهود والمؤسسات الصحية المختلفة في مصر، وهو في الوقت نفسه جهد يمد يده لكل راغب في عمل الخير والمساعدة، لكي يشارك ولو بخطوة في السباق، والمشاركة واحدة من أهم أهدافنا التي نسعى إليها، وسوف يُقام السباق هذا العام في 30 ديسمبر الجاري.

وقال: بالنسبة لمكان إقامته هذا العام، وبعد نسخ القاهرة والإسماعيلية والسويس والأقصر والإسكندرية، نعود للقاهرة من جديد، لكن هذه المرة من العاصمة الإدارية الجديدة فخر مصر الحديثة وحجر الأساس للنهضة العمرانية.

وعن جوائز المتسابقين، قال الكعبي: خصصنا هذا العام 10 ملايين جنيه للفائزين في السباق، وهي جوائز قيمة نسعى منها لتشجيع الناس على المشاركة والحضور وتقدير نجاحهم في إنهاء 10 كيلومترات، هي مسافة السباق مع التقسيمات والمسافات التي نضعها لأصحاب الهمم والأطفال والنساء.

وأكد أن هذه ليست كل الجوائز، وقال: في العام الماضي قدم «الهلال الأحمر» الإماراتي 60 فرصة عمرة للمشاركين في السباق، وفي هذا العام سيقوم «الهلال الأحمر» الإماراتي بتقديم 100 عمرة زوجية ستوزع على المتسابقين المشاركين، من خلال سحوبات ستجرى على أرقام المشاركين في السباق فقط، من خلال السحب الذي سيتم بإشراف سفارة الإمارات في القاهرة، و«الهلال الأحمر» الإماراتي، ويحق للفائزين بسحوبات جوائز العمرة أن يتصرفوا بها بما يرونه مناسباً.

وأكد ثقته في أنه سيتم توفير وسائل مواصلات كافية للمشاركين في السباق لنقلهم للعاصمة الإدارية لمساعدتهم على المشاركة وتحقيق الزخم المطلوب، وضمان أن تكون المشاركة الثامنة هي الأكبر والأضخم من حيث الأعداد.

وقال: تقوم اللجنة المنظمة بزيارات لمستشفى الناس، والمستشفيات الحكومية التي تم تخصيص جزء من ريع السباق لها، ومعنا بالطبع «الهلال الأحمر» الإماراتي الذي سوف يقدم هدايا خاصة للأطفال المرضى، بحضور الوفد الإعلامي لينقل للمجتمع صورة واقعية لهذه المؤسسات.

فكر بناء

قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن سباق زايد الخيري وراءه فكر بناء يجمع بين النشاط الرياضي وفعل الخير، ويعزز العلاقة بين مصر والإمارات، كما ينمي الإنسان سواء من الناحية الرياضية أو فعل الخير، مشيراً إلى أن مصر الخير سبق أن أسهمت في السباق ولها شرف المساهمة من جديد في هذه النسخة الثامنة.

100 رحلة عمرة

عبر محمود حميدي ممثل «الهلال الأحمر» الإماراتي، عن سعادته بتخصيص 100 رحلة عمرة مزدوجة من «الهلال الأحمر» الإماراتي للفائزين في السحب، وتوزيع هدايا على المشاركين والمهتمين بثقافة الرياضة الخيرية.

رسالة شكر

توجه الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، بالشكر للجنة المنظمة للسباق على تخصيص جانب من عائد الماراثون لمستشفيات جامعة الأزهر، مؤكداً أنه يوجد في القاهرة 3 مستشفيات جامعية للأزهر، بجانب المستشفيات التي توجد في المحافظات، وتقدم خدمات جليلة للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية.

المشاركة الأكبر

توقع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والراعي الرسمي لانطلاق ماراثون زايد الخيري في العاصمة الإدارية، أن تكون النسخة الثامنة من أكبر النسخ مشاركة وإنجازاً، مشيراً إلى أن الماراثون سيمر بأهم معالم العاصمة الإدارية، وهي الحي الحكومي، وساحة الشعب، ومجلس النواب، والمسجد الكبير ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث عدد المصلين.

تعزيز دور المجتمع المدني

أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن الشراكة بين سباق زايد الخيري ومؤسسة مصر الخير تعزز دور المجتمع المدني المصري، وقال إن التنوع في الأنشطة الموجودة في الماراثون يسمح بتوجيه التبرعات لعدد من المناحي المختلفة.

توعية الشباب

قال الدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى: إن الاتحاد يهتم دائماً بالمشاركة في هذا السباق من أجل توعية الشباب بأهميته، موضحاً أن الاتحاد دوره تدعيم الجهات المشاركة في تنظيم السباق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ووجه حاتم الملا، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، الشكر لاختيار المستشفى من الجهات التي سيتم تخصيص لها عائد الماراثون الخيري، من أجل الحفاظ على صحة الأطفال.