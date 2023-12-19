برعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف حفل «أصحاب الإنجازات» غداً

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنظم الهيئة العامة للرياضة الحفل السنوي الخاص بتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022 في نسخته السابعة عشرة، وذلك غداً «الخميس» في قاعة مبادلة «أرينا» بأبوظبي.

ويقام الحفل بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبدالغفار حسين مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعدد من ممثلي الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية وأعضاء المجلس التنسيقي الرياضي ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وسيتم خلال الحفل تكريم كوكبة من اللاعبين واللاعبات والحكام والإداريين والمدربين ورؤساء الوفود، والذين يبلغ عددهم 144 رياضياً من 9 اتحادات رياضية خلال الحفل، حيث سيشمل التكريم اتحادات بناء الأجسام واللياقة البدنية والجو جيتسو والدراجات والرماية والشراع والتجديف والفروسية والمواي تاي والكيك بوكسنج والجودو واللجنة البارالمبية الوطنية، والذين نجحوا في حصد 139 ميدالية ملونة متنوعة في مختلف المشاركات في المسابقات الإقليمية والقارية والدولية على مدار عام 2022.

كما سيتم خلاله تكريم اللاعبيَن محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية، وعبدالله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية، صاحبي الأرقام القياسية العالمية بشكل منفصل، حيث سيحصل كل منهما على مكافأة مالية استثنائية تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققاه لرياضة الإمارات، كما سيحصل كافة أبطال الإمارات المكرمين خلال الحفل على جوائز مالية قيمة تقديراً لنجاحاتهم الرياضية المتميزة ومساهمتهم في رفع علم الإمارات عالياً في مختلف المحافل الرياضية.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة، أن الحفل يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تشجيع أبناء الإمارات المتميزين رياضياً على الريادة والتميز وتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم الإمارات في مختلف الاستحقاقات الرياضية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الإنجاز والتكريم والتقدير التي أصبحت عنواناً للرياضة الإماراتية، بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تواصل التشجيع والدعم اللامحدود لكل الطاقات الواعدة والموهوبين في مختلف المجالات، لا سيما المجال الرياضي.