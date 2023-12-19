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الرياضة

«السيتي» إلى نهائي «مونديال الأندية»

«السيتي» إلى نهائي «مونديال الأندية»
20 ديسمبر 2023 00:13

الرياض (د ب أ)

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تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على أوراوا الياباني 3 - 0، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حالياً في جدة السعودية.
وسجل ماريوس هوبيرتون لاعب أوروا هدف تقدم مانشستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 59 سجل برناردو سيلفا الهدف الثالث لمانشستر سيتي.
ويواجه «السيتي» في نهائي البطولة، فريق فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل للدور ذاته، بعد الفوز على الأهلي المصري 2 - 0، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

مانشستر سيتي
أوراوا ريد دياموندز
مونديال الأندية
جدة
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