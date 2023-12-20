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الرياضة

تشيلسي إلى «مربع الرابطة» بـ «قلب الطاولة»

تشيلسي إلى «مربع الرابطة» بـ «قلب الطاولة»
20 ديسمبر 2023 08:03

لندن (أ ف ب)

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عاد تشيلسي من بعيد، وقلب الطاولة على ضيفه نيوكاسل وصيف بطل النسخة الأخيرة، وتغلّب عليه 4-2 بركلات الترجيح «الوقت الأصلي 1-1»، على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن، وبلغ نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.
وكان نيوكاسل، المثقلة صفوفه بالإصابات، في طريقه إلى مواصلة مشواره في المسابقة التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي، عندما تقدّم بهدف منذ الدقيقة السادسة عشرة، سجله مهاجمه كالوم ويلسون الذي استغل خطأ فادحاً للمدافع الفرنسي بينوا بادياشيل في إبعاد كرة داخل المنطقة، تابعها داخل المرمى.
لكن تشيلسي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عبر مهاجمه «البديل» الدولي الأوكراني ميخايلو مودريك، مستغلاً خطأً فادحاً للمدافع «البديل» كيران تريبييه في التعامل مع كرة عرضية، هيأها له برأسه وسددها داخل المرمى.
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى الفريق اللندني.
وكان تريبييه سيء الحظ بإهداره الركلة الثانية لنيوكاسل، عندما سدّدها بجوار القائم الأيمن، قبل أن يتألّق حارس تشيلسي الصربي ديورديي بيتروفيتش في التصدّي للركلة الرابعة للأسكتلندي مات ريتشي.
وكان نيوكاسل تغلّب على مانشستر يونايتد 2-0 على ملعب «أولد ترافورد» في ثمن النهائي، وجرّده من اللقب وردّ الاعتبار لخسارته أمامه في نهائي المسابقة الموسم الماضي 0-2، على ملعب ويمبلي في لندن، عندما حرمه «الشياطين» من تتويجه الكبير الأول منذ عام 1955، حين أحرز لقب الكأس الإنكليزية.
وجاء إقصاء نيوكاسل بعد أسبوع من خروجه «خالي الوفاض» من دوري أبطال أوروبا بحلوله رابعاً وأخيراً في المجموعة السادسة، خلف بوروسيا دورتموند الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.
واحتاج الفريق اللندني الآخر فولهام إلى ركلات الترجيح أيضاً، للتغلّب على مضيفه إيفرتون 7-6 «الوقت الأصلي 1-1» على ملعب جوديسون بارك في ليفربول.
وكان فولهام البادئ بالتسجيل، بفضل «النيران الصديقة»، عندما تابع قطب الدفاع مايكل كين كرة عرضية بالخطأ في مرمى فريقه «41»، وأدرك البرتغالي بيتو التعادل في الدقيقة 82.
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، لتحديد المتأهل إلى «دور الأربعة»، فابتسمت إلى الفريق اللندني فولهام.
وحجز ميدلزبره من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بطاقته إلى نصف النهائي بفوز كبير على مضيفه بورت فايل من المستوى الثالث «ليجغ 1» بثلاثية تناوب على تسجيلها جوناثان هاوسون «11»، ومورجان رودجرز «23» ومات كروكس «23»، ويختتم ربع النهائي «الأربعاء» بلقاء ليفربول مع وستهام يونايتد.

 

كأس الرابطة الإنجليزية
تشيلسي
نيوكاسل
فولهام
إيفرتون
ليفربول
وستهام
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