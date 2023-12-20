الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نابولي يتجرع «رباعية الذل» في كأس إيطاليا!

نابولي يتجرع «رباعية الذل» في كأس إيطاليا!
20 ديسمبر 2023 08:11

تورينو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
جيرونا «المتصدر الأفضل» في «الدوريات الكبرى»
مواعيد «سوبر إيطاليا» في الرياض

ودّع نابولي كأس إيطاليا في كرة القدم، بخسارة مذلة أمام ضيفه فروزينوني 0-4، بينها هدفان للمغربيين وليد شديرة وعبدو الهروي، على ملعب «دييجو مارادونا» في ثمن النهائي.
وهذه المرة الثالثة توالياً التي يفشل فيها النادي الجنوبي في التأهّل إلى ربع النهائي، بعدما خرج الموسم الماضي من الدور ذاته الـ16 أمام كريمونيتزي 4-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، وقبلها من الدور عينه أمام فيورنتينا 5-2 بعد التمديد.
وفضل مدرب نابولي والتر ماتزاري الإبقاء على عناصره الأساسية على «دكة البدلاء» في الشوط الأول، قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني، أبرزهم الهدّاف النيجيري فيكتور، والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا «63»، قبل التأخّر بالنتيجة لكنّهما لم يساعدا في تجنّب الخسارة.
وافتتح فروزينوني صاحب المركز الثالث عشر في الدوري التسجيل عبر الأرجنتيني إنزو بارانيتشيا «65»، وأضاف جوزيبي كازو الثاني «70»، قبل أن يضيف الدولي المغربي شديرة، المعار من نابولي، الهدف الثالث «91»، وختم مواطنه الهروي المهرجان، بعد أربع دقائق «95».
ولم يبدأ المدرب والتر ماتزاري بالهدّاف النيجيري أوسيمين والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا، وأدخلهما قبل التأخّر بالنتيجة، لكنّهما لم يساعدا في تجنّب الخسارة.
ولحق فروزينوني بفيورنتينا، وصيف بطل الموسم الماضي، ولاتسيو اللذين حجزا بطاقتيهما في الخامس والسادس من الشهر الحالي توالياً على حساب جنوى وبارما.
ويلتقي إنتر ميلان البطل مع بولونيا «الأربعاء»، على أن يختتم الدور ثمن النهائي مطلع العام المقبل، عندما يلتقي ميلان مع كالياري في الثاني من يناير، وأتالانتا برجامو مع ساسوولو، وروما مع كريمونيزي من الدرجة الثانية في الثالث من الشهر عينه، ويوفنتوس مع ساليرنيتانا في الرابع منه.

كأس إيطاليا
نابولي
فروزينوني
فيورنتينا
لاتسيو
إنتر ميلان
ميلان
يوفنتوس
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط
اليوم 11:12
رودري: هذا ليس وقت الكلام في «السيتي»!
الرياضة
رودري: هذا ليس وقت الكلام في «السيتي»!
اليوم 11:05
مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»
الرياضة
مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»
اليوم 11:00
الإمارات ترسل طائرة تحمل 1640 مولد طاقة منزلية مساعدة للمدنيين الأوكرانيين
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 1640 مولد طاقة منزلية مساعدة للمدنيين الأوكرانيين
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©