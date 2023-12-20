دورتموند.. النزيف لا يتوقف!

برلين (أ ف ب)



واصل بوروسيا دورتموند نزيف النقاط، بتعادله مع ضيفه ماينز 1-1، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما «فرمل» فيردر بريمن مضيفه لايبزج بالنتيجة عينها.

وأخفق دورتموند في تحقيق الفوز للمباراة السادسة توالياً في جميع المسابقات، وتعادل للمرة السادسة في «البوندسليجا» هذا الموسم، وبقيَ دورتموند في المركز الخامس بـ27 نقطة، في حين خرج ماينز من مراكز الهبوط مؤقتاً «10»، بفارق الأهداف عن أونيون برلين.

وافتتح يوليان براندت التسجيل من ضربة حرةٍ مباشرة «29»، وعادل الهولندي سيب فان دن بيرج برأسيّة متابعاً عرضيّة النمساوي فيليب مويني «43».

وفي المباراة الثانية، أوقف فيردر بريمن سلسلة انتصارات لايبزج، عندما أرغمه على التعادل 1-1 في افتتاح المرحلة، وكان لايبزج البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي لويس أوبيندا «47»، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة جاستن إنجينماه «75».

وحرَم بريمن ضيفه من تحقيق الفوز الرابع توالياً والتشبث بالمركز الثالث على الأقل وتشديد الخناق على بايرن ميونيخ الثاني.

واكتفى لايبزج بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ، وفي المقابل، حصل بريمين على نقطته السادسة عشرة في المركز الثالث عشر مؤقتاً بفارق 6 نقاطٍ عن كولن صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية، من أجل البقاء في الدرجة الاولى، وبفارق الأهداف أمام بوخوم.

وشهدت المباراة توديع لايبزج لمهاجمه السويدي إميل فورسبرج الذي انتقل إلى نيويورك ريد بولز الأميركي.

ويُعدّ فورسبرج «32 عاماً» أفضل صانع أهداف في تاريخ لايبزج في «البوندسليجا» «41»، وانتقل السويدي إلى النادي الألماني عام 2015، ولعب ضمن صفوفه 325 مباراة في جميع المسابقات، وحقّق معه لقب كأس ألمانيا مرّتين (2021-2022 و2022-2023)، وكأس السوبر (2023).