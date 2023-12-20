«وداد الأمة» في «أزمة»!

دار السلام (أ ف ب)



تأزم وضع الوداد المغربي «الوصيف» في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما مني بهزيمته الثالثة بسقوطه أمام مضيفه سيمبا التنزاني 0-2، في دار السلام في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية، في أول ظهور له مع مدربه القديم الجديد التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وسجل الكاميروني إيسومبا أونانا الهدفين في الدقيقتين 36 و38.

ورد سيمبا الدين للوداد بعدما كان خسر أمامه قبل 10 أيام 0-1، ورفع رصيده إلى 5 نقاط، وارتقى إلى المركز الثاني، مستغلاً خسارة جوانينج جالاكسي البوتسواني أمام مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري المتصدر 0-3، فيما تراجع الفريق المغربي إلى المركز الأخير، بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وجدد أسيك أبيدجان فوزه على الفريق البوتسواني، وابتعد في الصدارة برصيد 10 نقاط وبات أول المتأهلين الى ربع النهائي، وسجل ثلاثية أسيك ليبي جونيور أفو «11» واسيس أكا «80» وكاراموكو سانكارا «91».

وأخفق البنزرتي الذي تسلم دفة تدريب الوداد لحقبة رابعة خلفاً للمحلي عادل رمزي قبل أيام، في مواصلة تصحيح مسار «وداد الأمة» في المسابقة القارية المتوج بلقبها ثلاث مرات، فأصبحت مسألة التأهل إلى ربع النهائي معقدة جداً، إذ سيكون لزاماً عليه الفوز على مضيفه جوانينج جالاكسي في 24 فبراير المقبل وضيفه أسيك في الثاني من مارس المقبل مع خسارة سيمبا لإحدى مباراتيه المتبقيتين.

وتعرض بيراميدز المصري إلى خسارته الثانية في أربع مباريات. وجاءت على يد ضيفه ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي 0-1 في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن المجموعة الاولى.

وظهر بطل دوري أفريقيا أفضل من ناحية السيطرة والاستحواذ، مستفيداً من خبرة عناصره القارية، على عكس بيراميدز الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.

وافتتح صن داونز التسجيل عبر نجمه الدولي توبوهو موكوينا، بتسديدة الى أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أحمد ميهوب، إثر فاصل من المراوغات وتمريرة متقنة من لوكاس كوستا «17».

وتجمد رصيد بيراميدز عند أربع نقاط وتراجع إلى المركز الأخير، فيما عزز صن داونز موقعه في المركز الثاني، بفارق المواجهة المباشرة خلف مازيمبي الكونغولي الديمقراطي الذي حقق فوزاً متأخراُ على ضيفه نواذيبو الموريتاني 2-0 في لوبومباشي، وسجل شيخ عمر فوفانا الهدفين في الدقيقتين 80 و93.

وسقط الترجي التونسي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بترو أتلتيكو دي لواندا الأنغولي ضمن المجموعة الثالثة.

وهو التعادل الثاني توالياً للترجي والمباراة الثالثة التي يفشل فيها في تحقيق الفوز بعد خسارته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية، واكتفى بنقطة رفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام مواطنه النجم الساحلي العائد بتعادل بطعم الانتصار من أرض مضيفه الهلال السوداني 1-1 والتي أجريت في العاصمة التنزانية دار السلام، ويتصدر أتلتيكو دي لواندا الترتيب بثماني نقاط، ويملك الهلال أربع نقاط.