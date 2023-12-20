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الرياضة

عقوبات «كلمات غير لائقة» في سلة أميركا

عقوبات «كلمات غير لائقة» في سلة أميركا
20 ديسمبر 2023 08:41

نيويورك (أ ف ب)

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، تغريم لاعب هيوستن روكتس ديلون بروكس 35 ألف دولار، ومدربه إيمي أودوكا 25 ألف دولار، لتوجيههما كلاماً غير لائق إلى الحكم.
وجاءت العقوبة بعد خسارة هيوستن أمام ميلووكي باكس 128-119، في المباراة التي شهدت توجيه بروكس انتقادات وكلمات غير لائقة إلى الحكم، بعد احتسابه أخطاءً قبل 38 ثانية على انتهاء الربع الأخير.
وكان بروكس «27 عاماً» قد انتقل إلى هيوستن في يوليو الماضي في صفقة تبادلٍ مع ممفيس جريزليز، ويُسجّل بروكس معدّل 14 نقطة و3.6 متابعات في المباراة.
وعُيّن أودوكا مدرباً في أبريل الماضي، بعد إقالته من بوسطن سلتيكس، بعد انتهاك سياسات النادي المتعلّقة بعضوٍ آخرٍ في الفريق.
وحسم باكس نتيجة المباراة في شوطها الأول، بعدما كسب الربعين الأول والثاني 33-28 و38-32، حيث اكتفى الضيوف بحسم الثالث بفارق سلة واحدة «31-29»، وانتهى الربع الأخير بالتعادل 28-28.
وحقّق باكس الفوز الرابع توالياً والتاسع عشر في 26 مباراة هذا الموسم، مقابل الخسارة الأولى، بعد خمسة انتصارات متتالية لهيوستن، والعاشرة في 23 مباراة هذا الموسم.
يُذكر أن المباراة شهدت تخطّي العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لاعب ميلووكي رقم كريم عبد الجبار كأفضل لاعب في تاريخ باكس في المتابعات، بعدما وصل إلى 7165 متابعة مقابل 7161 لعبد الجبار.

 

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