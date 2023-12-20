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الرياضة

«انسحاب» في دوري تركيا!

«انسحاب» في دوري تركيا!
20 ديسمبر 2023 09:06

إسطنبول (رويترز)

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انسحب إسطنبول سبور من الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي في مباراته أمام طرابزون سبور بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم.
وسجل طرابزون هدفاً، ليتقدم 2-1 عن طريق بول أونواتشو، بعد أن طالب إسطنبول بضربة جزاء قبلها، عقب لعبة مشتركة بين فلوريان لوشاي وباتيستا مندي، سقط على إثرها لاعب إسطنبول على الأرض.
وأصدر أكمل فائق ساريالي أوغلو رئيس نادي إسطنبول سبور تعليمات للفريق بالانسحاب من الملعب، وتوقفت المباراة في الدقيقة 74.
وظهر التردد على بعض لاعبي إسطنبول في مغادرة الملعب، قبل الانسحاب من المباراة.
وقال عبد الله أفجي مدرب طرابزون سبور «إنه يوم حزين لكرة القدم» ننتظر قرار اتحاد كرة القدم من الآن فصاعداً.
ووقع الحادث في اليوم الأول لاستئناف المباريات، بعد توقف دام أسبوعاً، بعد أن نزل فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو المنافس في دوري الأضواء إلى أرض الملعب الأسبوع الماضي ولكم حكماً.
وفرض الاتحاد التركي لكرة القدم إيقافاً دائماً على قوجة الذي تم اعتقاله في اليوم التالي للمباراة.
كما فرض مجلس إدارة الاتحاد التركي غرامة على أنقرة جوجو قدرها مليونا ليرة «69 ألف دولار»، وسيلعب خمس مباريات على أرضه بدون جماهير نتيجة الاضطرابات التي شملت المشجعين ومسؤولي النادي.

تركيا
الدوري التركي
إسطنبول
طرابزون سبور
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