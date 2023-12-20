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الرياضة

«مربع ذهب» كأس سلطان بن زايد للبولو الخميس

«مربع ذهب» كأس سلطان بن زايد للبولو الخميس
20 ديسمبر 2023 10:06

 
رضا سليم (دبي) 

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يقام يوم الخميس نصف نهائي «النسخة الرابعة» من كأس سلطان بن زايد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع الاتحاد.
ويلتقي «أبوظبي» متصدر المجموعة الأولى، بقيادة محمد خالد وفارس اليبهوني مع «لامار» الوصيف المجموعة الثانية، بقيادة ريان العجاجي، وسلمان بن هيف، بالملعب رقم 2، فيما يشهد ملعب الشيخ زايد الرئيسي لقاء «بن دري بولو» بقيادة محمد بن دري وخالد بن دري، مع فريق «أر أيه» بقيادة راشد الفلاحي وكين هول، ويتأهل الفائزان إلى النهائي التي تقام السبت، فيما يودع الخاسران البطولة.
من ناحية أخرى، أنهت اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي من وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الحفل الختامي للبطولة يوم السبت، والذي يبدأ اعتباراً من الساعة الثانية، بعد الظهر بفتح الأبواب للجمهور بالمجان، مع بدء الفعاليات الترفيهية والتراثية، كما يتم السحب على جوائز للجمهور في نهاية الحفل، فيما تبدأ المباراة الأولى على «كأس الترضية»، وهي الخاصة بالفرق التي لم تتأهل إلى «المربع الذهبي»، وبعدها المباراة النهائية للبطولة.

الإمارات
دبي
البولو
كأس سلطان بن زايد للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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