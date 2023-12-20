«شبح الغيابات» يطارد عجمان أمام الشارقة

رضا سليم (دبي)

يواجه عجمان شبح الغيابات من جديد، عندما يلتقي الشارقة، الأحد المقبل، ضمن «الجولة 12»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تأكد صعوبة عودة المغربي وليد أزارو بسبب الإصابة التي أبعدته عن «البرتقالي» في آخر 4 مباريات، على أن يستعيد الفريق جهوده أمام بني ياس 16 فبراير المقبل، في ختام الدور الأول، نظراً لتوقف الدوري.

ورغم أن أزارو يتصدر الهدافين في «البركان» برصيد 5 أهداف، إلا أنه لم يلعب إلا 537 دقيقة، خلال 6 مباريات، أمام الإمارات والعين واتحاد كلباء والوصل والبطائح والوحدة، ولم يشارك في 5 مباريات، بداية من شباب الأهلي في الافتتاح للإيقاف، بحصوله على بطاقة حمراء، في آخر مباراة بالموسم الماضي أمام المنافس نفسه، وغاب للإصابة أمام خورفكان وحتا والجزيرة والنصر، ومباراة الشارقة هي السادسة له خارج القائمة، والمثير أنه غاب عن المباراتين اللتين فاز بهما عجمان هذا الموسم حتى الآن.

ويغيب عصام فايز «لاعب الارتكاز» الذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام النصر، وتقدمت إدارة عجمان بطلب إلغاء الطرد، إلا أن هيئة الاعتراض على قرارات الحكم في اتحاد الكرة رفضت ذلك، في الوقت الذي يغيب محمد إسماعيل وسيف راشد للإصابة.

ويضطر الروماني إيسايلا مدرب الفريق إلى إجراء تعديلات جديدة على التشكيلة، خاصة أنه يلعب بثلاثة لاعبين ارتكاز أمام رباعي الدفاع، ويعتمد على جيانلوكا العائد من الإصابة، مع بلال يوسف وناصر عبدالهادي، فيما يحتفظ بتشكيلة الخط الخلفي، والتي تضم نادر الغندري وعبدالله صالح وسعود سعيد ومحمد ناصر، وفي الوسط هيكل الشيخاوي وعلي مدن، وفي الهجوم روكي مارسيانو.