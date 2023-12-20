مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»

فيصل النقبي (كلباء)



يجهز فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء لاعبي الهجوم، استعداداً للقاء بني ياس يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويطمع «النمور» للوصول إلى «النقطة 15»، وأيضاً تحسين النتائج، خاصة أن الفريق تكبد الخسارة أمام الوصل، وقبلها التعادل مع العين.

ويمنح مجيدي الفرصة للمهاجم «الشاب» ياسر حسن، من خلال الدفع به في التشكيلة الأساسية أمام «السماوي» في مركز الجناح، لأنه من أفضل الصاعدين مؤخراً.

ويواصل «النمور» تدريباته بقوة في معسكر الإعداد في أبوظبي، لمواجهة بني ياس في ملعبه.