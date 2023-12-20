الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»

مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»
20 ديسمبر 2023 11:00

فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
«شبح الغيابات» يطارد عجمان أمام الشارقة
الهند تتصدر «آسيوية» الشباب والناشئين والأشبال للشطرنج في العين


يجهز فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء لاعبي الهجوم، استعداداً للقاء بني ياس يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويطمع «النمور» للوصول إلى «النقطة 15»، وأيضاً تحسين النتائج، خاصة أن الفريق تكبد الخسارة أمام الوصل، وقبلها التعادل مع العين.
ويمنح مجيدي الفرصة للمهاجم «الشاب» ياسر حسن، من خلال الدفع به في التشكيلة الأساسية أمام «السماوي» في مركز الجناح، لأنه من أفضل الصاعدين مؤخراً.
ويواصل «النمور» تدريباته بقوة في معسكر الإعداد في أبوظبي، لمواجهة بني ياس في ملعبه.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
بني ياس
فرهاد مجيدي
الوصل
العين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط
اليوم 11:12
رودري: هذا ليس وقت الكلام في «السيتي»!
الرياضة
رودري: هذا ليس وقت الكلام في «السيتي»!
اليوم 11:05
مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»
الرياضة
مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»
اليوم 11:00
الإمارات ترسل طائرة تحمل 1640 مولد طاقة منزلية مساعدة للمدنيين الأوكرانيين
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 1640 مولد طاقة منزلية مساعدة للمدنيين الأوكرانيين
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©