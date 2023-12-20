«الشطرنج» يثمن استضافة «أولمبياد 2028»

دبي (الاتحاد)



ثمن اتحاد الشطرنج استضافة أبوظبي للأولمبياد العالمي للشطرنج 2028، ووجه التهنئة إلى القيادة الرشيدة على الإنجاز الذي يتحقق للمرة الثانية، بعدما استضافت دبي «نسخة 1986»، لتكون الإمارات أول دولة عربية تنظم الأولمبياد العالمي مرتين.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد برئاسة تريم مطر تريم بتقنية الفيديو، بحضور جميع الأعضاء، وبدأ باعتماد محضر الاجتماع السابق، ومناقشة عدداً من الأمور الخاصة باللعبة، إلا أن استضافة الأولمبياد العالمي كانت الحدث الأبرز في الاجتماع.

وأعرب تريم مطر تريم عن سعادته باستضافة أبوظبي للأولمبياد، مؤكداً أنه إنجاز جديد لرياضة الإمارات، بعودة الحدث العالمي مرة أخرى، موجهاً الشكر إلى كل من عمل على ملف الاستضافة، والحصول على أعلى نسبة أصوات.

ونشر الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي تفاصيل اختيار أبوظبي، لتكون المدينة المستضيفة لأولمبياد الشطرنج الـ47 عام 2028، بعد فوزها على جنوة بأغلبية 96 مقابل 60 صوتاً، خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي.

وقال الاتحاد الدولي: استضافة أولمبياد 2028، وأولمبياد أصحاب الهمم 2028، ومؤتمر 2028، بمثابة جهد مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الشطرنج، ويقام الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وأجرى الاتحاد الدولي زيارات إلى أبوظبي وجنوة لتفقد الأماكن والمرافق المقترحة، وعقدت اجتماعات رسمية مع السلطات المحلية والحكومية في المدينتين ومع المنظمين المحتملين، وفي أبوظبي عُقدت لقاءات مع عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، وحسين عبدالله الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج.

وأكد الاتحاد الدولي أن أبوظبي لديها بنية تحتية قوية للتنقل والإقامة، ومكان يلبي أعلى المعايير الدولية، وخبرات تنظيمية قادرة على لاستضافة أحداث عالمية، ليس فقط في الشطرنج، بل مختلف الألعاب الرياضية والمجالات الأخرى.

وسبق أن استضافت الإمارات النسخة الافتتاحية لدوري الشطرنج العالمي، ونظمت مهرجان أبوظبي الدولي التاسع والعشرين، وبطولة آسيا للهواة.