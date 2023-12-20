طبيب «السامبا» يحذر من «حرق» نيمار!

أنور إبراهيم (القاهرة)



لن يشارك نيمار داسيلفا «31عاماً»، لاعب الهلال السعودي، ومنتخب البرازيل، في كوبا أميركا التي تقام من 20 يونيو إلى 14 يوليو 2024، طبقاً لتأكيدات رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، واستبعد تماماً إمكانية لحاق نجم «السامبا» بالبطولة، مشيراً إلى أن أي محاولة لـ «حرق» مراحل التأهيل والاستشفاء، من أجل سرعة عودته، لن تكون مجدية وتحمل مخاطرة كبيرة.

وقال في حديث لراديو «إف إم 98» البرازيلي: يجب أن نتحلى بالصبر، لأن الحديث عند العودة المبكرة، بالتزامن مع البطولة يلحق أكبر الضرر باللاعب، ويؤدي إلى تفاقم الإصابة.

غير أن لاسمار أبدى اطمئنانه لفرص نيمار في إمكانية العودة، بعد الشفاء الكامل، إلى ناديه السعودي، واللعب على أعلى مستوى احترافي من دون أي قيود.

وأُصيب نيمار في 17 أكتوبر الماضي، خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي، والتي خسرها «السامبا» صفر-2 في مونتفيديو، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وخرج نيمار وقتها من الملعب على «نقالة»، وهو يبكي، وأُجريت له جراحة الرباط الصليبي، والغضروف لركبته اليسرى في نوفمبر الماضي، ويحتاج على الأقل إلى 9 أشهر تأهيل واستشفاء حتى يعود مجدداً إلى «المستطيل الأخضر».

ووصف طبيب المنتخب البرازيلي إصابة نيمار بأنها من أخطر الإصابات التي يتعرض لاعب الكرة خلال مسيرته.

يذكر أن كوبا أميركا تضم المنتخبات العشرة لأميركا الجنوبية العشر، إضافة إلى 6 فرق من الكونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي».