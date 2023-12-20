الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رودري: هذا ليس وقت الكلام في «السيتي»!

رودري: هذا ليس وقت الكلام في «السيتي»!
20 ديسمبر 2023 11:05

جدة (رويترز)
قال رودري لاعب وسط مانشستر سيتي إن كأس العالم للأندية لكرة القدم منحت فريقه الفرصة لإعادة ترتيب أوراقه بعد عروضه السيئة مؤخراً بالدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً رغبة اللاعبين في تغيير النتائج الحالية.
وفاز سيتي مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات بالدوري، ليتراجع للمركز الرابع متأخراً بخمس نقاط عن أرسنال المتصدر، لكن الفريق الفائز بالثلاثية العام الماضي حجز مكانه في نهائي كأس العالم للأندية بفوزه 3-0 على أوراوا الياباني.
وافتقد سيتي بطل أوروبا، الذي فاز أيضاً بكأس السوبر الأوروبية هذا العام، تأثير صانع اللعب البلجيكي المصاب كيفن دي بروين، بينما حرمته مشكلة في القدم من خدمات ماكينة الأهداف إيرلينج هالاند مؤخراً.
وبينما قال المدرب بيب جوارديولا إن دي بروين، الذي شارك في مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، عاد إلى التدريبات فإن هالاند لا يزال خارج المنافسات.
وسيغيب هذا الثنائي عن المباراة النهائية بعد غدٍ «الجمعة» أمام فلومينينسي البرازيلي.
وقال رودري: «علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز بكل شيء حتى نصنع تاريخاً، ستكون مسيرة مذهلة إذا انتهينا بخمسة ألقاب.. المباريات القليلة الماضية تركت شعوراً سيئاً للغاية في غرفة الملابس، لذلك أعتقد أنه كان من الجيد بالنسبة لنا أن نتوقف قليلاً ثم نأتي إلى هنا للمشاركة في كأس العالم للأندية، عندما تكون في هذا الموقف فإنك تشعر بمزيج من الفشل والإحباط لخسارة النقاط، إنه ليس وقت الكلام، علينا أن نتحلى بالهدوء والعمل بكل قوة لتحقيق النتائج المرجوة».

أخبار ذات صلة
«السيتي» إلى نهائي «مونديال الأندية»
سيلفا يستبعد اللعب في الدوري السعودي
مانشستر سيتي
مونديال الأندية
جدة
فلومينينسي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط
اليوم 11:12
رودري: هذا ليس وقت الكلام في «السيتي»!
الرياضة
رودري: هذا ليس وقت الكلام في «السيتي»!
اليوم 11:05
مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»
الرياضة
مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»
اليوم 11:00
الإمارات ترسل طائرة تحمل 1640 مولد طاقة منزلية مساعدة للمدنيين الأوكرانيين
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 1640 مولد طاقة منزلية مساعدة للمدنيين الأوكرانيين
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©