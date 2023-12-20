جريزمان يرفض «جرس الإنذار»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم التعادل المُخيب لأتلتيكو مدريد في «الجولة 18» من الدوري الإسباني، أمام خيتافي 3-3، بعد أن كان متقدماً 3-1 حتى الدقيقة 87، إلا أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني ترك حزنه جانباً، من أجل الاحتفال بفخر شديد بنجمه الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل الهدفين الثاني والثالث، ورفع بهما رصيده إلى 173هدفاً، عادل بهما الرقم القياسي المسجل باسم «الأسطورة» لويس أراجونيس الهداف التاريخ لـ «الروخي بلانكوس».

الإنجاز جعل سيميوني يكيل «الإطراء والمديح» للنجم الفرنسي، وقال في تصريحات لشبكة «مونت كارلو سبورت»: شعرت عند تقدم جريزمان لتسديد ضربة الجزاء، إن أراجونيس يذهب معه ويرافقه وهو يسددها.

وأضاف: هذا الرقم القياسي يضع جريزمان بين «أساطير» النادي عبر تاريخه، وهو لاعب رائع وشخص نموذجي، ونحن بحاجة دائماً إلى لاعبين من هذه النوعية، وأتمنى أن نحتفظ به معنا لأطول فترة ممكنة.

ومن جانبه، قال جريزمان لشبكة «دازن»: التعادل أصابني بالحزن والأسف، لأننا أبلينا بلاءً حسناً في المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30.

وبسؤاله عن معادلة الرقم القياسي، قال بطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018، النتيجة أفسدت فرحتي بهذا الرقم، كنت أتمنى فوز فريقي بالنقاط الثلاث، إنه أمر مؤسف، ولكننا على أية حال نفكر الآن في مباراة السبت أمام منافس جديد.

وكان خيتافي نجح في إدراك التعادل مع «الأتليتي» في آخر دقائق المباراة، إذ سجل هدفه الثاني في الدقيقة 87، بتوقيع أوسكار رودريجيز، وأحرز بورخا مايورال هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا التعادل أصبح أتلتيكو ثالثاً في ترتيب «الليجا» بفارق 9 نقاط عن المتصدر جيرونا، و7 نقاط عن «الوصيف» ريال مدريد.

وعندما سُئل جريزمان عن سباق المنافسة على اللقب، وما إذا كان انتهى، قال: نحن في ديسمبر، وما زال المشوار طويلاً، وليس ضرورياً أن نطلق «جرس إنذار»، لأننا نلعب جيداً ونثق في أنفسنا، وهناك مباريات تفوز بها، وأخرى تخسرها، وتعاني فيها، أو تتعادل، وسعداء لأن مهنة كرة القدم «حلم جميل»، ونعمل بأقصى جهدنا.