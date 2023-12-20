الصحافة الإنجليزية: السيتي في «نُزهة مونديالية» ليحكم العالم!

عمرو عبيد (القاهرة)

اهتمت الصحافة العالمية بتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي «مونديال الأندية»، وجاءت الصحف الإنجليزية في المقدمة بالطبع، حيث كتبت «ستار سبورت» فوق غلافها أن بيب جوارديولا يضع عينه على «الهيمنة العالمية»، بعدما نجح فريقه في تجاوز أوراوا الياباني بسهولة في نصف نهائي الكأس العالمية، وأكدت أن «الفيلسوف» الإسباني يسعى لمواصلة تدوين التاريخ مع «كتيبة البلومون»، حيث يرغب في جعل «السيتي» أول فريق إنجليزي يحصد «الخُماسية الكُبرى» في التاريخ!

ووصفت «ذا تايمز» فوز السيتي على بطل آسيا بـ «النُزهة»، بعدما تفوق عليه بسهولة بالغة من أجل الوصول إلى النهائي المونديالي، وعنونت «ميرور» غلافها بالقول إن «البلومون» يستعد لـ «يحكم العالم» بعد سيطرته المطلقة على الكرة الإنجليزية في السنوات الماضية، وكذلك فرض كلمته على الكرة الأوروبية بلقب «الشامبيونزليج» والسوبر القاري.

وتصدرت صور احتفالات لاعبي السيتي بالأهداف غلاف صحيفة «إكسبريس»، التي قالت إن بطل إنجلترا وأوروبا ضرب بطل آسيا بـ«الثلاثة» ليحقق «فوزاً مريحاً» وضعه في النهائي، رغم غياب النجوم الكبار مثل هالاند ودي بروين ودوكو، الذين أكدت التقارير العالمية خاصة عبر «ماركا» الإسبانية و«ميرور» أنهم سيغيبون عن المباراة النهائية، ونقلت عن البيان الرسمي للجنة الطبية الخاصة بكأس العالم للأندية أن «السيتي» قام باستبدال «الثلاثي» من القائمة المونديالية نتيجة إصاباتهم.



ورغم أن «آي سبورت» كتبت عن «الرحلة الهادئة» التي يقضيها «السماوي» حتى الآن في «المونديال الصغير»، إلا أنها استغلت تصريحات نجمه البرتغالي، برناردو سيلفا، لتنشر تقريراً هاجمت من خلاله النظام الجديد لكأس العالم للأندية، المُزمع إقامته عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً من جميع الاتحادات القارية، وكتبت الصحيفة الإنجليزية أن هذا التغيير سيكون «أمراً مروعاً» بالنسبة لكرة القدم، وأن كأس العالم للأندية سيصبح «أسوأ» بعد زيادة عدد المشاركين، حيث اعتبرته «انتزاع جديد للمال والسلطة» دون النظر إلى اللاعبين كـ «بشر» يستحقون فترات راحة كافية بين المواسم «المتخمة» بالمباريات والبطولات.

واتخذت «آي سبورت» تصريح سيلفا بقوله «أحياناً أشعر بالتعب»، لتقول إنه ربما يكون اعتراضاً خفياً على ما يقوم به الاتحاد الدولي «فيفا» ورئيسه إنفانتينو، حيث إن نجوم فرق النخبة الأوروبية قد يحصلون على إجازة وحيدة لمدة 3 أسابيع بين أغسطس 2023 ويونيو 2027، حيث تقام بطولة «يورو 2024» في الصيف المقبل بعد الموسم الحالي الممتلئ بالمباريات، ثم يخوض اللاعبون موسماً جديداً لن ينتهي بسبب إقامة كأس العالم للأندية 2025 في الصيف التالي، وبعده كأس العالم 2026 الذي ينتهي قبل انطلاق الدوريات المحلية بشهر تقريباً، ثم يظهر دور الأمم الأوروبية 2027 و«يورو 2028» ثم «مونديال الأندية 2029»، ووصفت الأمر بـ «دوامة» لن تنتهي وستزيد خلالها معاناة اللاعبين والفرق!