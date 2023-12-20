13 لاعباً في قائمة المنتخب قبل «عربية السلة»

علي معالي (دبي)

اختار الجهاز الفني لمنتخب رجال السلة 13 لاعباً للمشاركة في البطولة العربية رقم 25 للمنتخبات، المقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري، حتى الثالث من يناير المقبل.

وتضم القائمة، اللاعبين قيس عمر، أحمد عبداللطيف، حامد عبداللطيف من نادي شباب الأهلي، وحسن عبدالله، فيصل محمد علي، مامادو نداي، حمد عاشور (النصر)، راشد سالم، راشد ناصر، جاسم محمد (البطائح) وعمر خالد، محمود وسيم، محمد محمود (الشارقة).

ويترأس البعثة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني، وسالم عتيق وجاسم عبدالرضا مدربين، وعلي الحمادي إدارياً، ورامي هلال اختصاصي علاج طبيعي.

أكد راشد عبدالله النقبي على أن البعثة سوف تسافر اليوم، قائلاً: «سيتم إقامة معسكر مغلق لمدة 4 أيام، على أن نخوض خلالها مباراة ودية مع منتخب مصر يوم 23 الشهر الجاري، على أن يتم الالتحاق بمقر البطولة العربية يوم 25 ديسمبر الجاري».

وقال: «تعتبر البطولة العربية المحطة الرابعة المحددة لتجهيز المنتخب للتصفيات الآسيوية المقبلة، وذلك بعد المشاركة في بطولة إندونيسيا الدولية، ثم وليم جونز في الصين تايبيه، ومؤخراً الألعاب الآسيوية التي جرت في الصين، وتعتبر البطولة العربية مناسبة تماماً، خاصة وأنه في التصفيات الآسيوية بنظامها الجديد سوف نلتقي منتخبات عربية تتشابه في مستوى البطولة العربية بالقاهرة، حيث سنلتقي في تصفيات آسيا مع البحرين وسوريا ولبنان».

وأضاف: «قبل السفر إلى القاهرة أجرى المنتخب عدة جرعات تدريبية في ضيافة نادي البطائح، وكانت فترة إيجابية للغاية، تم خلالها الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية والفنية، وتمت مراقبة جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية، سواء بالدوري المحلي أو بمشاركة شباب الأهلي في دوري سوبر غرب آسيا، وتخلو قائمة المنتخب حالياً من أي إصابات، ونطمح في أن تكون البطولة العربية محطة مهمة ومتميزة للغاية في إعداد المنتخب قبل الالتحاق بالمرحلة الخامسة من التجهيز والخاصة بدولية دبي الدولية قبل الدخول في معترك التصفيات الآسيوية».

وقال راشد عبدالله: «هدفنا أن نصل بمستوى المنتخب إلى أفضل الحالات قبل المعترك الآسيوي، وخلال الفترات الماضية تابعنا التحسن الكبير في مستوى اللاعبين والتصنيف القاري الذي وصلنا إليه، ونهدف إلى التواجد في أمم آسيا بعد غياب قرابة 12 عاماً، ونمتلك حالياً فريقاً، يضم بين صفوفه الشباب والخبرة، يبقى فقط التركيز لتحقيق ما نريد من الفترة المقبلة».