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الجزيرة يطارد «الفوز الثاني» بملعبه في الدوري

الجزيرة يطارد «الفوز الثاني» بملعبه في الدوري
20 ديسمبر 2023 13:30

مصطفى الديب (أبوظبي)


يتطلع الجزيرة إلى حصد الفوز الثاني على أرضه هذا الموسم، عندما يستضيف حتا يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 12»، من «دوري أدنوك للمحترفين». 

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خاض «فخر أبوظبي» 6 مباريات بملعبه، رجحت كفته مرة واحدة، عندما تغلب على البطائح 3-1، في «الجولة الرابعة» يوم 30 سبتمبر الماضي، وبعدها لم يعرف الفريق طعم الفوز على أرضه، والتي شهدت منذ بداية البطولة الخسارة أمام الوحدة والوصل وعجمان، والتعادل مع الشارقة وشباب الأهلي.
والأرقام تؤكد أن «فخر أبوظبي» صاحب النتائج الأفضل خارج ملعبه، بدليل تفوقه في 4 مباريات، بالفوز على النصر واتحاد كلباء وبني ياس والإمارات، لتكون المحصلة 12 من أصل 17 نقطة يملكها الفريق في رصيده الآن.
كما يسعى الجزيرة خلال لقاء «الإعصار»، إلى تكرار ما حدث في الجولتين الثالثة والرابعة، عندما تغلب على اتحاد كلباء والبطائح، وهي المرة الوحيدة التي يحقق فيها الفوز في مباراتين متتاليتين، وتغلب «فخر أبوظبي» على «صقور» الإمارات في «الجولة 11»، ويريد الحفاظ على نغمة الانتصار للمرة الثانية توالياً، عندما يلاقي حتا، ليكون «السادس» هذا الموسم من أصل 12 مباراة، قبل التوقف لمشاركة «الأبيض» في كأس آسيا، وتبقى للجزيرة مباراة يختتم بها الدور الأول، عندما يلاقي العين في فبراير المقبل.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
حتا
العين
الوصل
الوحدة
عجمان
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