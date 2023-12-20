«رابطة المحترفين» تطلق «فعاليات السوبر»

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت رابطة المحترفين فعاليات منطقة الجماهير لكأس السوبر، في «القرية العالمية» بدبي، إيذانًا بتدشين الحملة الترويجية المتنوعة للمباراة التي تجمع شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة، التي تقام الساعة السابعة و45 دقيقة مساء 29 ديسمبر الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتستمر الفعاليات بالقرية العالمية، وتحديداً في «ميني لاند»، حتى الأحد المقبل، ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً، وتتضمن فعاليات ترفيهية، وألعاباً مجانية، إضافة إلى عرض النسخة الأصلية لكأس السوبر، والكرة الرسمية، والميداليات الذهبية والفضية.

ويأتي ذلك، ضمن الخطة الترويجية لمباراة كأس السوبر، والتي تحمل شعار «هذا سوبرنا»، حيث تسعى الرابطة لجذب الجماهير للقمة المنتظرة، وإشراك الجماهير في الحدث، ضمن رؤية تحويل المباراة إلى كرنفال ترفيهي متنوع.