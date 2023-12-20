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الرياضة

زايد بن حمد يستعرض ترتيبات انطلاق جولة الجياد العربية

زايد بن حمد يستعرض ترتيبات انطلاق جولة الجياد العربية
20 ديسمبر 2023 13:56

 
أبوظبي (وام)

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استقبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، فالح النصر رئيس مجلس إدارة جولة الجياد العربية، وبدر الدرويش الرئيس التنفيذي، بحضور محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.
وبحث الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مع الوفد تفاصيل سلسلة جولة الجياد العربية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وترتيبات استضافة أبوظبي للجولة الثانية في فبراير المقبل عبر بطولة أبوظبي الدولية «تايتل شو».
وتطرق اللقاء إلى أهمية خروج هذه الفعاليات بصورة متميزة، بهدف تطوير ورفع شأن ومكانة الخيل العربية، والحفاظ على سلالاتها، باعتبارها تراثاً عربياً أصيلاً، ورياضة مرموقة في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن العاصمة أبوظبي تستضيف في فبراير المقبل، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ثاني محطات النسخة الأولى من جولة الجياد العربية.
وتم الإعلان عن انطلاق جولة الجياد العربية في الدوحة 8 ديسمبر الحالي، وهي سلسلة من البطولات تتنافس فيها نخب الخيل العربية الأصيلة، وتقام في أماكن متميزة حول العالم تم اختيارها بعناية، وتبدأ في فبراير 2024 في قطر، بينما تقام الجولة الثانية في العاصمة أبوظبي بنفس الشهر، ثم تقام بقية الجولات في كل من مسقط بعُمان، وكان في فرنسا، وفالكنسوارد في هولندا، وروما في إيطاليا، بينما تختتم الجولات في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر 2024، وتبلغ جوائز الجولات 17 مليون يورو.

الإمارات
جمعية الإمارات للخيول العربية
عمان
فرنسا
روما
هولندا
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