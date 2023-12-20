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الرياضة

1500 شاب وفتاة في بطولة «ليزر رن»

1500 شاب وفتاة في بطولة «ليزر رن»
20 ديسمبر 2023 14:35

علي معالي (دبي)

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نظم اتحاد الخماسي الحديث بمحمية المرموم في دبي، بطولة «ليزر رن»، في المخيم الكشفي العربي، والذي يقام في ضيافة الإمارات للمرة الأولى، بمشاركة 1500 شاب وفتاة يمثلون 19 دولة.
وعبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بالحضور الكبير من فتيات وشباب، للتعرف على اللعبة صاحبة التاريخ الأولمبي، وقالت: الفرصة مناسبة للغاية للاحتفاء بالشبان العرب في المخيم الكشفي الأول لهم بالدولة، وتعريفهم بأهمية وقدرات الخماسي الحديث، والتطور الكبير الذي ننشده للعبة في الفترة المقبلة، من خلال نشرها بصورة أوسع في الدولة والمنطقة العربية.

الإمارات
دبي
المرموم
الخماسي الحديث
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