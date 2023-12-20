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الرياضة

«القاري» يكشف عن كرة نهائي كأس آسيا

«القاري» يكشف عن كرة نهائي كأس آسيا
20 ديسمبر 2023 14:38

 
كوالالمبور (د ب أ)


أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية الخاصة بنهائي كأس آسيا التي تقام في قطر بداية من 12 يناير المقبل. 

وتحمل الكرة الرسمية الخاصة بالنهائي اسم «فورتيكس أيه سي +23»، وتعتمد على ذات التصميم المستخدم للكرة الرسمية في البطولة «فورتيكس أيه سي 23»، وتعّبر عن مجد وروعة المباراة الحاسمة على اللقب القاري، والتي تقام يوم 10 فبراير المقبل. 

ويستلهم اللون الذهبي للكرة من ألوان الصحراء في الدولة المضيفة قطر، والذي يمتزج مع أناقة اللون العنابي التقليدي في البلاد، وذلك عبر مزيج يعكس الروح التنافسية واللحظات المثيرة المرتقبة، حيث إن سيطرة اللون الذهبي تعبّر عن التنافس من أجل الفوز بلقب البطولة. 

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وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: يسرنا دخول مرحلة جديدة مع شريكنا «كيلمي»، من خلال إطلاق الكرة «فورتيكس أيه سي +23»، ونشكرهم على دعمهم المتواصل لكرة القدم الآسيوية. 

وأضاف: واثقون من أننا نشهد أفضل نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس آسيا، ومن خلال التصميم المذهل ومعايير الأداء العالية فإن كرة «فورتيكس أيه سي +23» تعبّر عن طموحاتنا بمنح أفضل فريقين في قارة آسيا منصة مثالية من أجل التنافس على مجد الفوز باللقب. 

من جهته قال كي يونج زيانج رئيس شركة «كيلمي»: الكشف عن الكرة الرسمية للمباراة النهائية، يؤكد أن كأس آسيا دخلت المراحل الأخيرة من الاستعدادات، وسعداء للقيام بدور في البناء لانطلاق البطولة، حيث إن التصميم المبتكر والتكنولوجيا في شركة كيلمي سيكونان محط الأنظار، ومع الترقب الكبير فإننا متشوقون بانتظار المباراة النهائية، حيث نشاهد كرة «فورتيكس أيه سي +23» على أرض الملعب.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس آسيا
قطر
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