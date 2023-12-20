«الإعصار» يستعد لـ«المهمة الصعبة»!

مراد المصري (دبي)

يكثف حتا تحضيراته لمواجهة الجزيرة يوم السبت المقبل في الجولة الـ 12 لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تعتبر مهمة «صعبة» للفريق الباحث عن تحسين ترتيبه في الجدول، حيث يحتل حالياً المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

ولم يعرف «الإعصار» غير طعم الخسارة أمام «فخر أبوظبي» في جميع المواجهات الثماني السابقة بينهما، سواءً قبل الاحتراف أو في عصر الاحتراف، ولم يعرف حتا طريقه نحو شباك مضيفه في آخر ثلاث مباريات على التوالي.

ويتطلع المدرب الإيطالي فابيو فيفياني لإنهاء العام بأفضل نتيجة ممكنة، قبل التفرغ للعمل خلال شهر يناير المقبل، ومحاولة تعزيز الجانب الهجومي تحديداً عبر ضمن لاعب أو لاعبين أجانب لتنشيط هذا الجانب، حيث يعتبر «الإعصار» صاحب أضعف خط هجوم هذا الموسم في الدوري بتسجيله 8 أهداف فقط في أول 11 جولة، فيما بدأ الجانب الدفاعي بالتحسن لدى الفريق خصوصاً في مباراته الأخيرة أمام البطائح التي حافظ فيها على نظافة شباكه للمرة الأولى، ليخرج بنقطة إضافية في سعيه للهروب من مناطق الهبوط.

ويركز فيفياني في الوقت الحالي على الجوانب التكتيكية والفنية، بعدما عمل خلال الفترة الماضية على رفع الجاهزية البدنية، مع سعيه لالتقاط الانفاس خلال فترة التوقف المقبلة من أجل رفع جودة الفريق بشكل أكبر بما يوازي المرحلة المتبقية من الموسم التي سيخوض خلالها «الإعصار» 14 مباراة ترسم مصيره في رحلة دوري المحترفين، بعدما صعد بوصفه بطلاً لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.