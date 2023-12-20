الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإعصار» يستعد لـ«المهمة الصعبة»!

«الإعصار» يستعد لـ«المهمة الصعبة»!
20 ديسمبر 2023 16:00

مراد المصري (دبي)
يكثف حتا تحضيراته لمواجهة الجزيرة يوم السبت المقبل في الجولة الـ 12 لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تعتبر مهمة «صعبة» للفريق الباحث عن تحسين ترتيبه في الجدول، حيث يحتل حالياً المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.
ولم يعرف «الإعصار» غير طعم الخسارة أمام «فخر أبوظبي» في جميع المواجهات الثماني السابقة بينهما، سواءً قبل الاحتراف أو في عصر الاحتراف، ولم يعرف حتا طريقه نحو شباك مضيفه في آخر ثلاث مباريات على التوالي.
ويتطلع المدرب الإيطالي فابيو فيفياني لإنهاء العام بأفضل نتيجة ممكنة، قبل التفرغ للعمل خلال شهر يناير المقبل، ومحاولة تعزيز الجانب الهجومي تحديداً عبر ضمن لاعب أو لاعبين أجانب لتنشيط هذا الجانب، حيث يعتبر «الإعصار» صاحب أضعف خط هجوم هذا الموسم في الدوري بتسجيله 8 أهداف فقط في أول 11 جولة، فيما بدأ الجانب الدفاعي بالتحسن لدى الفريق خصوصاً في مباراته الأخيرة أمام البطائح التي حافظ فيها على نظافة شباكه للمرة الأولى، ليخرج بنقطة إضافية في سعيه للهروب من مناطق الهبوط.
ويركز فيفياني في الوقت الحالي على الجوانب التكتيكية والفنية، بعدما عمل خلال الفترة الماضية على رفع الجاهزية البدنية، مع سعيه لالتقاط الانفاس خلال فترة التوقف المقبلة من أجل رفع جودة الفريق بشكل أكبر بما يوازي المرحلة المتبقية من الموسم التي سيخوض خلالها «الإعصار» 14 مباراة ترسم مصيره في رحلة دوري المحترفين، بعدما صعد بوصفه بطلاً لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

أخبار ذات صلة
الجزيرة يطارد «الفوز الثاني» بملعبه في الدوري
مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»
حتا
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات مع «الاتحاد»: الإمارات رائدة في الابتكار الرقمي
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات مع «الاتحاد»: الإمارات رائدة في الابتكار الرقمي
اليوم 16:34
مقر سوق أبوظبي العالمي (أرشيفية)
اقتصاد
«أبوظبي العالمي» يطلق منصّة حل المنازعات عبر الإنترنت
اليوم 16:28
«الإمارات للألمنيوم» تنضم إلى المبادرة العالمية للشحن البحري المستدام
اقتصاد
«الإمارات للألمنيوم» تنضم إلى المبادرة العالمية للشحن البحري المستدام
اليوم 16:27
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
«المركزي» يصدر تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات
اليوم 16:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©