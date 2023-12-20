«الطاولة» يختتم معسكر الصين السبت

دبي (الاتحاد)



يختتم منتخب كرة الطاولة، السبت المقبل، معسكره الإعدادي الذي انطلق 8 ديسمبر الجاري، ضمن التحضيرات لخوض 4 بطولات عربية وخليجية ودولية، بجانب مع تنفيذ برنامج الإعداد قبل مشاركته في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات في أبريل المقبل.

وشارك خلال المعسكر الذي تضمن خوض بطولة محلية بالصين، 8 لاعبين، وهم علي الحواي، عبد الله الحواي، يوسف الحواي «النصر»، محمد سعيد، أحمد سعيد، منصور عبد الله «الشارقة»، ناصر المري، راشد سعيد «الوصل»، إلى جانب المدربين شاو لي وإسلام مطاوع، والإداري أحمد الحمادي، فيما ترأس البعثة فيصل الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويدشن منتخب الطاولة مشاركاته المرتقبة، بمنافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة في يناير المقبل، تعقبها بطولة تونس المفتوحة في فبراير، والبطولة الدولية المؤهلة للاعب واحد من منطقة غرب آسيا إلى أولمبياد باريس 2024، والمقررة في مارس المقبل، بانتظار تأكيد القرار النهائي من الاتحاد الدولي، حول الدولة المستضيفة للبطولة، وصولاً إلى خليجية الشباب في أبريل 2024.

من جانبه، أكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد للاتحاد أن المشاركات تندرج ضمن خطة الإعداد المقررة للمنتخب، قبل مشاركته في البطولة الخليجية الأولى للشباب، مضيفاً أن المعسكر الإعدادي بالصين كان مفيداً، بعدما تضمن مشاركة في بطولة محلية، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي المقرر من الجهاز الفني.