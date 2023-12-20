الإمارات ترفع الحصاد إلى 7 ميداليات في «عربية الدراجات»



الرياض (الاتحاد)



حصد منتخب الدراجات 3 ميداليات، في اليوم الرابع، من البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في الرياض، وتستمر إلى 24 ديسمبر الحالي، ليرتفع الحصاد إلى 7 ميداليات، «ذهبية و4 فضيات وبرونزيتين»، وذلك بعدما حصل محمد المطيوعي على «الذهبية» في سباق فردي ضد الساعة تحت 23 سنة، وحل عبدالله جاسم في المركز الثاني في الفئة نفسها، وعبدالله الحمادي ثالثاً في فئة الرجال.

وحقق محمد المطيوعي زمناً رائعاً في سباق فردي ضد الساعة «37:18:90 دقيقة» لمسافة 31 كم، وتبعه عبدالله جاسم «37:58:68 دقيقة».

وفي سباق فردي ضد الساعة فئة الرجال، فاز عبدالله الحمادي بالبرونزية، ليخسر 45 ثانية في الوقت، ويأتي ثالثاً بفارق 21 ثانية عن الأول، ما حرمه من ذهبية جديدة للمنتخب.

ويشهد اليوم الخامس سباق الفردي العام لفئة الشابات لمسافة 41 كم، وللإناث مسافة 60 كم.

وأعربت خلود الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد وإداري المنتخب عن سعادتها بإنجاز المنتخب في البطولة، مشيرة إلى أنه أصبح رقماً صعباً في الوطن العربي، والمستوى القاري، بفضل ما يقوم به الدراجون من مجهود كبير في التدريبات والمشاركات والمعسكرات الخارجية التي تستمر لأشهر، وهي تضحية كبيرة يقوم بها اللاعبون بعيداً عن دولتهم وأسرهم.

وأضافت أن المنتخب أصبح الآن يملك صفاً ثانياً وثالثاً من الدراجين المتميزين، وحتى وإن لم يحصدوا الميداليات في البطولة الحالية، فإنهم يكتسبون الخبرة، وأبدت سعادتها بالإنجاز الكبير للمطيوعي وعبدالله جاسم في فئة تحت 23 سنة، وتخطيهما أبطال العرب السابقين بفارق كبير، وإن جاسم حُرم من «ذهب» فئة الرجال بسبب حادث سقوط، إلا أن ذلك لا يقلل من إنجازه.