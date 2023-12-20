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الرياضة

أحمد العطاس: «شارة القيادة» ثقيلة!

أحمد العطاس: «شارة القيادة» ثقيلة!
20 ديسمبر 2023 21:00

معتصم عبدالله (دبي)

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«ثقيلة على ذراع أفضل اللاعبين»، بهذه الكلمات وصف أحمد العطاس مهاجم الجزيرة وزن «شارة القيادة» لفريقه التي ارتداها في التشكيلة الأساسية للمباراة أمام الإمارات، ضمن «الجولة 11» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وحسمها «فخر أبوظبي» بهدف بتوقيع العطاس نفسه في «الدقيقة 14» من المواجهة التي أقيمت على ملعب «الصقور» في «رأس الخيمة».
وانتظر العطاس «28 عاماً»، أكثر من «15 عاماً» لاعباً في «فخر أبوظبي»، منذ أول مباراة مع الجزيرة أمام مضيفه الشعب في «دوري الأشبال» موسم 2008- 2009، وصولاً إلى مباراة الإمارات في «الجولة 11» للموسم الحالي، لارتداء «شارة القيادة» في انطلاق مباراة رسمية للفريق الأول في الدوري، بعدما سبق له تقلد «الشارة» أثناء مباريات أخرى، لحظة خروج أحد زملائه من «القادة الحاليين» أمثال علي خصيف وعلي مبخوت.
وتدرج العطاس في فرق المراحل السنية بنادي الجزيرة، بداية من العام 2008، وصولاً إلى الفريق الأول 2013- 2024، قادماً من «فريق الأشبال»، قبل أن يخوض خلال مشواره الممتد في الملاعب المحلية لمدة 16 موسماً، تجارب قصيرة مع شباب الأهلي والنصر «إعارة»، والشارقة، ليعود بعدها إلى «فخر أبوظبي» في «الميركاتو الشتوي» موسم 2021- 2022.
وقال العطاس الذي قاد «فخر أبوظبي» إلى استعادة توازنه بالفوز على «الصقور» بهدف، بعد التعثر بخسارتين على التوالي أمام عجمان 1-5 في الجولة العاشرة للدوري، والوحدة 2-4، في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، إن ضغط النتائج وضغط ارتداء «شارة القيادة» مثل دافعاً معنوياً لكل اللاعبين، وقال: «كنا على قدر الثقة، ونجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية»، لافتاً إلى أن كل اللاعبين كانوا قادة في الملعب.
وشارك العطاس في 11 مباراة مع الجزيرة في الموسم الحالي، على صعيد «دوري أدنوك للمحترفين»، و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بمعدل 504 دقائق سجل خلالها هدفين في الدوري أمام خورفكان 4-2 في الجولة السادسة، وأمام الإمارات 1-0 في الجولة 11.
وينتظر العطاس الاحتفال بمباراته رقم 100 في «دوري المحترفين»، في الموسم الحالي 2023- 2024، بعدما أكمل 90 مباراة في مواجهة الجولة الماضية أمام الإمارات، برصيد 3502 دقيقة، سجل خلالها 18 هدفاً.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
الإمارات
أحمد العطاس
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