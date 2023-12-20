

دبي (الاتحاد)



أعلنت إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن بطولتي «كأس فزاع للعرضة» و«سيف فزاع للزمط»، بالتزامن مع مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بهدف دعم وتطوير الرياضات التراثية المرتبطة بالهجن، وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة رياضات الموروث الشعبي عموماً، ورياضات الهجن على وجه التحديد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحضره عدد من مدراء الإدارات في المركز.

وكشف عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن شروط وقوانين البطولتين، وما تحملهما من معاني ذات أبعاد وطنية للدولة، حيث تنطلق البطولتان في يناير المقبل في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، تزامناً مع مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بجوائز مالية قيمة، ويتم تنظيم جميع المنافسات وفق إجراءات السلامة الرسمية، من أجل سلامة جميع المشاركين في البطولتين.

وثمّن عبد الله حمدان بن دلموك، الرعاية والدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعته الدائمة للرياضات التراثية المرتبطة بأصالة وعراقة المجتمع الإماراتي، الأمر الذي يجعلها تواصل استدامتها على الصعد كافة، مؤكداً أن سموه يوجه دائماً بتوفير كل ما من شأنه أن يساعد على تشجيع الشباب على المنافسة.

ويرى ابن دلموك أن إطلاق «كأس فزاع للعرضة» و«سيف فزاع للزمط» خطوة كبيرة للبطولات التراثية على المستويين المحلي والعربي، ومن شأنه أن يوطد مكاسب متعددة على مختلف الأصعدة، والبطولتان تملكان دورة متكاملة من الناحية الاقتصادية والثقافية، حيث ظهور الهجن بعتادها التراثي، الأمر الذي يضمن لنا جيلاً ناشئاً مهتماً وحريصاً على ممارسة الرياضة بشكل عام، والتراثية منها على وجه الخصوص، وهذا ينسجم مع رؤية وأهداف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأضاف: نعمل على الارتقاء بكل ما يتعلق برياضات الموروث الشعبي، بما يواكب قيمة هذه الرياضات وأهميتها لفئة الشباب لتسخير وتوجيه طاقاتهم، بتعلّم مهارات رياضة تراثية نفتخر ونعتز بها جميعاً، إن رياضات الهجن تعزز من كونها موروثاً اجتماعياً وثقافياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بدولة الإمارات، وتاريخ المنطقة عموماً.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع اتحادات الهجن على المستوى الخليجي، لتكون المشاركة في البطولتين من خلالهما، من أجل ضمان أعلى درجات التنظيم، حيث ستكون المشاركة الخليجية حصراً عن طريق الاتحادات الخاصة بكل دولة.