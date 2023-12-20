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السومة خارج قائمة سوريا لكأس آسيا

السومة خارج قائمة سوريا لكأس آسيا
20 ديسمبر 2023 17:16

 
دمشق (أ ف ب) 

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خلَت القائمة الأولية لمنتخب سوريا التي تخوض نهائيات كأس آسيا في كرة القدم، من نجم الهجوم المخضرم عمر السومة، بحسب ما أعلن الاتحاد السوري في حسابه على موقع فيسبوك.
وإلى جانب السومة «34 عاماً»، شهدت قائمة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر غياب المهاجم محمود مواس، عن البطولة التي تستضيفها قطر بدءاً من 12 يناير المقبل، وضمت القائمة 33 لاعباً يتم اختيار 26 منهم لخوض النهائيات القارية.
وفي غياب السومة «21 هدفاً في 40 مباراة دولية»، يعوّل «نسور قاسيون» على عمر خربين، وعلاء الدين دالي.
كما استدعى كوبر المهاجم الكولومبي من أصول سورية بابلو صباغ، ولاعب الوسط خليل إلياس، والمدافع أيهم أوسو الذي سبق له تمثيل السويد.
وتخوض سوريا وديتين ضد قيرغيزستان وماليزيا الشهر المقبل في دبي والدوحة توالياً، استعداداً لنهائيات كأس آسيا، حيث وقعت في مجموعة تضمّ أستراليا وأوزبكستان والهند.

كأس آسيا
سوريا
عمر السومة
عمر خريبين
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