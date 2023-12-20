الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إسبانيا تنشر تسجيلات «الفار»!

إسبانيا تنشر تسجيلات «الفار»!
20 ديسمبر 2023 17:18

 
باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
جريزمان يرفض «جرس الإنذار»!
جيرونا «المتصدر الأفضل» في «الدوريات الكبرى»

يسعى الاتحادان الإسباني والمكسيكي لكرة القدم الى التوعية و«الشفافية»، من خلال نشر محتوى التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بحكم الفيديو المساعد (الفار)، وفق ما أعلنا.
وأفاد الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري في بيان أنهما «ينشران الصور والتسجيلات الصوتية للمحادثات بين حكم الملعب وحكم «الفار» بعد كل مرحلة من الدوري.
وسيطبق هذا الأمر لأول مرة خلال الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في 10 و11 يناير، والمباراة النهائية في 14 منه.
أما في ما يخص الدوري، فيبدأ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من المرحلة العشرين بالنسبة للدرجة الأولى والثانية والعشرين بالنسبة للدرجة الثانية والمقررتين بين 12 و15 يناير.
ويتم بث التسجيلات الصوتية الصور في نهاية كل مرحلة «عبر مشغلي المسابقة الرسميين» ويتعلق الأمر باللقطات «التي تتم مراجعتها على الشاشة الموجودة في الملعب»، وفق الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري.
وهدف «تعزيز فهم أفضل لقرارات التحكيم» و«تعزيز شفافية القرارات التحكيمية» كان سبباً بسير الاتحاد المكسيكي على نفس خطى نظيره الإسباني، على أن يبدأ تطبيق ذلك عندما تُستأنف البطولة المحلية في 12 يناير وفق رئيس الاتحاد المحلي للعبة خوان كارلوس رودريجيس.
وحدد رودريجيس الهدف من هذا التغيير أن يكون «الفار» قادراً على تنسيق المعايير في اتخاذ القرار، وبالتالي التخفيف من الجدل المتكرر» بشأن استخدام هذه التقنية.

إسبانيا
المكسيك
الدوري الإسباني
كأس إسبانيا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش تقرير سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش تقرير سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
اليوم 18:15
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:51
«الصحة» تنظم الاجتماع الأول للجنة الوطنية لبرنامج التغطية الصحية الشاملة
علوم الدار
«الصحة» تنظم الاجتماع الأول للجنة الوطنية لبرنامج التغطية الصحية الشاملة
اليوم 17:43
حكومة دولة الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً بشأن الصحة النفسية
علوم الدار
حكومة دولة الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً بشأن الصحة النفسية
اليوم 17:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©