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الرياضة

«لابا 96» يقود «رباعية الزعيم»

«لابا 96» يقود «رباعية الزعيم»
20 ديسمبر 2023 19:43

معتز الشامي (العين)
حقق العين فوزاً كبيراً على خورفكان برباعية مقابل هدف، في «مؤجلة» الجولة التاسعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «22 نقطة»، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد «النسور» عند «10 نقاط» في المركز الحادي عشر.
أحرز لابا كودجو هدفين من «الرباعية» في الدقيقتين 7 و37، ليصبح «الهداف التاريخي» لـ «الزعيم» في «عصر الاحتراف»، وله 96 هدفاً، متفوقاً على جيان أسامواه «95 هدفاً»، وأحرز باقي أهداف العين بندر الأحبابي في الدقيقة 47، وعمير أتزيلي في الدقيقة 64، بينما سجل مسعود سليمان هدف خورفكان في الدقيقة 23.
وسيطر العين مبكراً على مجريات اللقاء وكان الأخطر بفضل الهجمات السريعة، وترجم لابا أفضلية «الزعيم»، بهدف في الدقيقة السابعة، عندما حول عرضية إيريك إلى داخل الشباك بتسديدة قوية.
وأدرك خورفكان التعادل بهدف مسعود سليمان، إثر رأسية سكنت شباك الحارس خالد عيسى في الدقيقة 23، وتمكن لابا من إعادة العين إلى المقدمة بهدف ثانٍ في الدقيقة 37، مستغلاً كرة عرضية بندر الأحبابي، حولها بالرأس في المرمى، ليكتب اسمه بحروف من ذهب بعدما أصبح هدافاً تاريخياً لـ «الزعيم» في «المحترفين».
وأضاف بندر الأحبابي الهدف الثالث للعين بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 47، قبل أن يكمل عمير أتزيلي «الرباعية» بمهارة فردية من هجمة مرتدة في الدقيقة 64.

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