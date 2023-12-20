بلاناجوما.. «الضحية 10» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

أقال نادي الإمارات المدرب الإسباني لويس بلاناجوما، بعد الاتفاق على إنهاء عقده بـ«التراضي» بين الطرفين، ليكون ثاني المدربين «المقالين» في فرقة «الصقور»، خلال الموسم الحالي، بعد محمد الجالبوت «المقال» بنهاية الجولة الثانية.

وأكد بيان نادي الإمارات صاحب المركز الأخير في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 5 نقاط من 11 مباراة، سعي الإدارة التعاقد مع البديل المناسب خلال الفترة المقبلة، وقال النادي عبر البيان: جارٍ البحث عن مدرب بديل لقيادة «الصقور» في المرحلة المقبلة، وستكون فترة التوقف المقبلة للدوري، والتي تستمر 55 يوماً، فرصة مناسبة للمدرب الجديد للإعداد بشكل جيد، قبل خوض غمار المرحلة الثانية من الموسم.

وانضم بلاناجوما الذي أشرف على تدريب «الصقور»، في 9 مباريات في دوري المحترفين، إلى قائمة طويلة من المدربين «المقالين» منذ انطلاق الموسم الحالي، ليكون «الضحية العاشرة».

وضمت القائمة الصربي زيليكو ماركوف «حتا»، محمد الجالبوت «الإمارات»، عبدالعزيز العنبري «خورفكان»، البرازيلي كايو زاناردي «عجمان»، الإسباني جيرارد ساراجوسا «خورفكان»، الجنوب أفريقي موسيماني «الوحدة»، الصربي جوران توجوفيدتش «النصر»، الهولندي ألفريد شرودر «العين»، الهولندي فرانك دي بور «الجزيرة»، والإسباني لويس بلاناجوما «الإمارات».