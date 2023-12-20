الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بلاناجوما.. «الضحية 10» في «أدنوك للمحترفين»

بلاناجوما.. «الضحية 10» في «أدنوك للمحترفين»
20 ديسمبر 2023 20:00

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
أحمد العطاس: «شارة القيادة» ثقيلة!
«لابا 96» يقود «رباعية الزعيم»

أقال نادي الإمارات المدرب الإسباني لويس بلاناجوما، بعد الاتفاق على إنهاء عقده بـ«التراضي» بين الطرفين، ليكون ثاني المدربين «المقالين» في فرقة «الصقور»، خلال الموسم الحالي، بعد محمد الجالبوت «المقال» بنهاية الجولة الثانية.
وأكد بيان نادي الإمارات صاحب المركز الأخير في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 5 نقاط من 11 مباراة، سعي الإدارة التعاقد مع البديل المناسب خلال الفترة المقبلة، وقال النادي عبر البيان: جارٍ البحث عن مدرب بديل لقيادة «الصقور» في المرحلة المقبلة، وستكون فترة التوقف المقبلة للدوري، والتي تستمر 55 يوماً، فرصة مناسبة للمدرب الجديد للإعداد بشكل جيد، قبل خوض غمار المرحلة الثانية من الموسم.
وانضم بلاناجوما الذي أشرف على تدريب «الصقور»، في 9 مباريات في دوري المحترفين، إلى قائمة طويلة من المدربين «المقالين» منذ انطلاق الموسم الحالي، ليكون «الضحية العاشرة».
وضمت القائمة الصربي زيليكو ماركوف «حتا»، محمد الجالبوت «الإمارات»، عبدالعزيز العنبري «خورفكان»، البرازيلي كايو زاناردي «عجمان»، الإسباني جيرارد ساراجوسا «خورفكان»، الجنوب أفريقي موسيماني «الوحدة»، الصربي جوران توجوفيدتش «النصر»، الهولندي ألفريد شرودر «العين»، الهولندي فرانك دي بور «الجزيرة»، والإسباني لويس بلاناجوما «الإمارات».

نادي الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
محمد بن جلبوت
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
أحمد العطاس: «شارة القيادة» ثقيلة!
الرياضة
أحمد العطاس: «شارة القيادة» ثقيلة!
اليوم 21:00
شولتس يتعافى من إصابته بعدوى كورونا
الأخبار العالمية
شولتس يتعافى من إصابته بعدوى كورونا
اليوم 20:38
«مجموعة كلمات» تُنظم فعاليات تعليمية مبتكرة
التعليم والمعرفة
«مجموعة كلمات» تُنظم فعاليات تعليمية مبتكرة
اليوم 20:05
حاكم أم القيوين يستقبل المري ويؤكد ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية العالمية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل المري ويؤكد ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية العالمية
اليوم 20:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©