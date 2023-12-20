«التعادل الخاسر» بين «الملك» و«الفرسان»!

علي معالي (الشارقة)

تعادل الشارقة وشباب الأهلي 1-1، في «المباراة المؤجلة» من «الجولة التاسعة» لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

سجل ماتيوس ليما هدف شباب الأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأدرك للشارقة التعادل بـ «النيران الصديقة» عن طريق وليد عباس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82، ليرفع «الملك» رصيده إلى «21 نقطة» محتفظاً بالمركز الرابع، و«الفرسان» إلى «24 نقطة» في «الوصافة».

وجاء التعادل بطعم الخسارة للفريقين، لأنه صب في مصلحة باقي المنافسين على اللقب، وشهدت المباراة طرد مدافع الشارقة عبدالعزيز الكعبي، قبل صافرة النهاية بقليل.بدأت المباراة قوية بين الفريقين بفرصتين خطيرتين لـ «الفرسان» عن طريق كارتابيا، ورد عليه لوان بيريرا لمصلحة «الملك»، وتألق الحارسان عادل الحوسني وحسن حمزة في إنقاذ الموقف، ويواصل الحوسني التألق بالتصدي لتصويبة رائعة من يحيى الغساني في الدقيقة 13، وقبل أن يُسدل الستار عن الشوط الأول، أحرز شباب الأهلي هدف السبق برأسية ماتيوس ليما.

وفي الشوط الثاني، أجرى كوزمين مدرب الشارقة تغييراً بخروج ماركوس «المهزوز»، ونزول مانولاس، وأتبعه بـ«الثنائي الهجومي» فراس بالعربي وتيجالي، وفي الدقيقة 82 يسجل الشارقة هدف التعادل عن طريق وليد عباس مدافع شباب الأهلي بالخطأ في مرماه.