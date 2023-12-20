الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأسترالي لي بطل «افتتاحية» جولة «السباق إلى دبي»

مين وو لي حقق أكبر رصيد من النقاط (الاتحاد)
21 ديسمبر 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الحقوق المكتسبة للموظف العام» في ورشة بدبي
انطلاق الدورة الأولى لتحدي أبطال الإنقاذ في «شرطة دبي»

حصد الأسترالي مين وو لي لقب «السلسلة الافتتاحية»، ضمن جولة «دي بي ورلد» العالمية للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما كان صاحب أعلى رصيد من النقاط في ختام أول ست بطولات من الموسم الجديد.
تشهد جولة «دي بي ورلد» في هذا الموسم إقامة سلسات دولية تضم كل منها عدداً من البطولات، وسيكون لكل سلسلة هويتها الخاصة وبطلها الخاص الذي سيكسب جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار من مجموع المكافآت المالية الإجمالية الإضافي البالغ مليون دولار، وهو ما حصل عليه الأسترالي لي، وضمن التأهل إلى أحداث «باك 9»، التي ستقام في وقت لاحق من الموسم.
وضمن لي اللقب الشرفي، بعد ختام بطولة موريشيوس المفتوحة، التي توج الجنوب أفريقي لويس أوستهاوزن باللقب فيها، لكن الأسترالي استفاد من فوزه بلقب بطولة فورتينتت الأسترالية، وحلوله في وصافة بطولة أستراليا المفتوحة ليجمع 688 نقطة.
وتتوقف منافسات جولة دي بي ورلد، خلال فترة عطلة الأعياد، على أن تكون العودة للانطلاق مجدداً في عام 2024 من دولة الإمارات، مع بطولة «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي للجولف بالفترة 11-14 يناير المقبل، ثم بطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للجولف 18-21 يناير، تليها بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف 25-28 يناير، وذلك ضمن ما يطلق عليه «السلسلة الدولية».
وبالعودة إلى بطولة موريشيوس المفتوحة، جاء فوز الجنوب أفريقي لويس أوستهاوزن بلقب البطولة التي تقام برعاية برعاية البنك الأفرو- آسيوي، بعدما حقق أفضل النتائج في جزر موريشيوس الساحرة في وسط المحيط الهندي، وسجل 17 ضربة تحت المعدل، منها 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة.
وكان أوستهاوزن حقق الأسبوع الماضي لقب بطولة ألفريد دونهيل الجنوب أفريقية، لينجح في الأسبوع التالي من التفوق في موريشيوس، ويحصد لقبه الشخصي الـ 11 في جولة دي بي ورلد.
واستفاد الإنجليزي لوري كانتر من حصوله على المركز الثاني في البطولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب 334 نقطة، جعلته يتقدم 16 خطوة، ويصبح بالمركز الرابع في الترتيب العالمي الصادر لهذا الأسبوع لـ «السباق إلى دبي» من رولكس.
ويشهد الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بدعم من رولكس، إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدداً، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

السباق إلى دبي
دي بي ورلد
دبي
جولة موانئ دبي العالمية للجولف
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بموقع تعرض للقصف في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة بهدف التوصل لهدنة جديدة في غزة
21 ديسمبر 2023
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
الأخبار العالمية
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
21 ديسمبر 2023
4 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» تفاقم مأساة اليمنيين خلال الشتاء
21 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يحملون أوعية للحصول على الطعام في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
«تأييد» إسرائيلي لفتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة
21 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©