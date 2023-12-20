«إسطبلات الأريام» تفتتح بطولة العرب لمربي الخيل بـ«ثنائية»

أبوظبي (وام)

حققت خيول «إسطبلات الأريام» ثنائية، خلال منافسات عروض اليوم الأول للنسخة الثالثة، من بطولة العرب لمربي الخيل العربية، المخصصة للملاك والمربين العرب، التي انطلقت بالصالة الكبرى في أكاديمية بوذيب بمنطقة الختم، بمشاركة 118 من الخيول العربية من داخل الدولة وخارجها.

وتنظم البطولة جمعية الخيول العربية، دعماً لمربي الخيل العربي داخل الدولة وخارجها، ومنح المربين الفرصة لعرض إنتاجهم في بطولة تصنيف «C» دولي، وفقاً للوائح «الإيكاهو».

واستهلت ثنائية إسطبلات الأريام «الأريام بهجة» التي تصدرت فئة «الفلوات» القسم «أ»، محققة 91.35 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «أيه إل رجوة» لعلان محمود علان، «91.15 نقطة»، وثالثة «إم كيه كتارا» لمحسن حسين «90.30 نقطة».

وتصدرت القسم «ب» المهرة «سحايب غلفا» لسعود الشريقي «90.90 نقطة»، وجاءت في المركز الثاني «ظبية الزبير» للشيخ سلطان بن محمد آل ثاني «90.80 نقطة»، وثالثة «الأريام علا» لإسطبلات الأريام «90.80 نقطة».

وأحرزت «الأريام خوالي» المركز الأول في شوط المهرات عمر 2 و3 سنوات «أ»، برصيد «91.85 نقطة»، تلتها في المركز الثاني رفيقتها في الإسطبل «الأريام سحايب»، برصيد «91.70 نقطة»، وثالثة «روابي الزبير» للشيخ خالد بن سلطان بن عبد الله آل ثاني «91.30 نقطة».

وفازت «القيثارة أر سي» للخيالة السلطانية العُمانية، بالمركز الأول في القسم «ب»، ولها «92.20 نقطة»، وجاءت في المركز الثاني «إي إس ميزان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي «91.85 نقطة»، وثالثة «دي تيماء» لمربط دبي «91.80 نقطة».

وتألقت «إي إس سلمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، خلال منافسات فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق «أ»، وأحرزت المركز الأول «92.60 نقطة»، وجاءت بالمركز الثاني «البراقة الخامسة» لمربط عجمان «91.45 نقطة»، وثالثة «دي ريمه» لمربط دبي «91.20 نقطة».

واعتلت «دي غالية» لمربط دبي صدارة القسم «ب»، ولها «92.65 نقطة»، تلتها في المركز الثاني رفيقتها «دي جودي» التي حققت 92.45 نقطة، وثالثة «آي إس بسمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، برصيد 91.95 نقطة.

وبرز في أول أشواط الخيول الذكور المهر «نيال الفراس» لفراس فؤاد، متصدراً فئة «الأفلاء» القسم «أ»، وله 91.00 نقطة، وجاء بالمركز الثاني «كيه أيه ناير» لخالد غانم، وله 90.70 نقطة، وثالثاً «نقي الزبير» للشيخ سلطان بن محمد آل ثاني، برصيد 90.25 نقطة.