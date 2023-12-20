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الرياضة

الإمارات تستضيف اجتماع «تنفيذي» الاتحاد العربي للرياضة الجامعية

سعيد الحساني
21 ديسمبر 2023 00:49

أبوظبي (وام)

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تستضيف الإمارات، اجتماع المكتب التنفيذي العاشر للاتحاد العربي للرياضة الجامعية في دورته الخامسة 2020-2026، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير المقبل.
وتتضمن أجندة الاجتماع محاور عدة، تستعرض سبل تطوير الرياضة الجامعية العربية، والنهوض بها، وعرض تقرير عن انتخابات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، واعتماد البطولات المقررة في عامي 2024-2025.
كما يتضمن الاجتماع مناقشة توقيع «مذكرة تفاهم» مع الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، ومقر استضافة «المؤتمر العلمي»، والملتقى الطلابي العربي الثاني.
وأكد الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، أن الاتحاد يعمل على تطوير منظومة العمل فيه، وتبني المبادرات التطويرية، للارتقاء بالرياضة الجامعية في الوطن العربي، وتعزيز مسيرتها.
وأضاف: «حريصون على أفضل الممارسات، بتضافر جهود الأعضاء، التي كان لها أثر ملموس في تحقيق المستهدفات، وسعداء بتضافر جهود أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد، وهم من صفوة خبراء الرياضة الجامعية في الوطن العربي، والدول الأعضاء واتفاقهم على موقف ثابت وراسخ خلال انتخابات الاتحادات الأفريقية والآسيوية والدولية للرياضة الجامعية في مايو ونوفمبر الماضيين، ما أسفر عن فوز المرشحين العرب بمناصب مهمة في هذه الاتحادات».

الاتحاد العربي للرياضة الجامعية
الرياضة الجامعية
الإمارات
سعيد حمد الحساني
سعيد الحساني
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