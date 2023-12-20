خصم 15% على أسعار تذاكر «مبادلة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس إلى العاصمة الإماراتية العام المقبل، مع عروض حصرية للاحتفال بموسم الأعياد، حيث يدخل كل من يقوم بعملية شراء للتذاكر خلال 12 يوماً من عيد الميلاد المجيد، تلقائياً في سحب على فرصة ذهبية للمشاركة الشخصية في أحداث المنافسة، حيث يتمكن من رمي العملة المعدنية في مباريات البطولة.

وتقام النسخة الثانية من 3 إلى 11 فبراير في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، كما أكدت النجمة التونسية أنس جابر مشاركتها في المسابقة في وقت سابق، ويتم الإعلان عن المزيد من أسماء نجمات التنس المشاركات في المنافسة خلال الأسابيع القادمة.

ويوفر عرض الاحتفال الحصري للجماهير خصماً بنسبة 15% على جميع تذاكر الفئتين الأولى والثانية، عند إتمام عملية الشراء حتى أول يناير المقبل، كما تدخل جميع التذاكر المباعة في سحب للحصول على فرصة للقيام بدور محوري في المنافسة من خلال رمي العملة المعدنية في الملعب، إيذاناً ببدء المباراة.