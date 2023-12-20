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الرياضة

الهند تعزز الصدارة في «آسيوية» الشطرنج

الهند تعزز الصدارة في «آسيوية» الشطرنج
21 ديسمبر 2023 00:49

العين (الاتحاد)

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واصلت الهند سيطرتها على صدارة ترتيب بطولات آسيا للأشبال والناشئين والشباب للشطرنج للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة، بينما زادت فيتنام من لهيب الإثارة والمنافسة، وذلك قبيل انتهاء البطولة التي تقام من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.
واستغلت فيتنام النتائج التي أسفرت عنها بطولات الشطرنج الخاطف، مقتحمة الصراع الثنائي بين الهند والصين على صدارة ترتيب البطولة التي تقام بمدينة العين، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
توج الفائزين في منافسات الشطرنج الخاطف، الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وتريم مطر، رئيس اتحاد الشطرنج، وعبد الكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، وهشام الطاهر، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للنادي الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.
وجاءت نتائج المنافسات في قمة الإثارة، حيث بدا أن الهند ستواصل فرض سيطرتها على مجريات البطولة مع النتائج الأولى للأشبال.
في فئة الإناث تحت 8 سنوات، فازت الهند بالميدالية الذهبية وفيتنام بالفضية، وأوزبكستان بالبرونزية. وكذلك تحت 10 سنوات حصدت الهند الميدالية الذهبية ولاعبتا روسيا تحت علم الاتحاد الدولي الميداليتين الفضية والبرونزية. واستمرت الهيمنة في فئة الإناث تحت 12 سنة، بذهبية هندية، وفضية لكازخستان، وبرونزية لأوزبكستان، وتبدلت الأمور سريعاً، حيث بدأ اللاعبون الفيتناميون في حصد الميداليات تباعاً، وفي فئة الإناث تحت 14 سنة، فازت فيتنام بالذهبية، ثم كازخستان بالفضية، وإيران بالبرونزية.
وتحت 16 سنة، حصدت لاعبة روسيا الميدالية الذهبية، وفيتنام على الميدالية الفضية، ومنغوليا على البرونزية. وتحت 18 سنة فازت أوزبكستان بالذهبية، وفيتنام بالميداليتين الفضية والبرونزية.
أما في منافسات الذكور، ففي فئة تحت 8 سنوات فاز لاعب روسيا تحت علم الاتحاد الدولي بالميدالية الذهبية، ثم فيتنام بالميدالية الفضية، وإيران بالميدالية البرونزية.
وفي فئة تحت 10 سنوات، فازت إيران بالميدالية الذهبية، ولاعب روسيا بالميدالية الفضية، أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب سوريا التي حصدت الميدالية الثانية لها وللعرب في البطولة.
وفي منافسات تحت 12 سنة، استطاعت الصين أن تسجل اسمها في سجل الميداليات بالذهبية، وجاء لاعب روسيا في المركز الثاني والميدالية الفضية، وأخيراً إيران بالميدالية البرونزية.
وشهدت منافسات تحت 14 سنة، فوز فيتنام بالذهبية، بينما حصد لاعبا روسيا الميداليتين الفضية والبرونزية. وتحت 16 سنة، فازت كازاخستان بالذهبية، ثم لاعب روسيا بالفضية وفيتنام بالبرونزية.
وأخيراً في منافسات تحت 18 سنة للذكور، فازت فيتنام بالميداليتين الذهبية والبرونزية، فيما فازت أوزبكستان بالميدالية الفضية..

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