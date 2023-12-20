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الرياضة

5 ميداليات للبلياردو والسنوكر في البطولة العربية بالأردن

5 ميداليات للبلياردو والسنوكر في البطولة العربية بالأردن
21 ديسمبر 2023 00:49

دبي (وام)

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رفع منتخب البلياردو والسنوكر رصيده إلى 5 ميداليات ملونة في البطولة العربية، التي أسدل الستار على منافساتها بالعاصمة الأردنية عمان أمس.
وتوزعت ميداليات الإمارات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، وكانت الذهبية من نصيب محمد شهاب في مسابقة فردي الأساتذة «الماسترز» للسنوكر ثم فضية لنفس اللاعب في مسابقة الست كرات، وفضية لخالد الكمالي في فردي الرجال للسنوكر، وفضية لطلال شاهين في مسابقة التسع كرات للبلياردو، وبرونزية لحميد جابر في ‏مسابقة 10 كرات ناشئين للبليارد.
وشارك المنتخب في البطولة بعشرة لاعبين، موزعين على 4 للسنوكر، و6 للبلياردو، في فئتي الرجال والناشئين.

البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
البطولة العربية للبلياردو
منتخب البلياردو
محمد شهاب
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