5 ميداليات للبلياردو والسنوكر في البطولة العربية بالأردن

دبي (وام)

رفع منتخب البلياردو والسنوكر رصيده إلى 5 ميداليات ملونة في البطولة العربية، التي أسدل الستار على منافساتها بالعاصمة الأردنية عمان أمس.

وتوزعت ميداليات الإمارات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، وكانت الذهبية من نصيب محمد شهاب في مسابقة فردي الأساتذة «الماسترز» للسنوكر ثم فضية لنفس اللاعب في مسابقة الست كرات، وفضية لخالد الكمالي في فردي الرجال للسنوكر، وفضية لطلال شاهين في مسابقة التسع كرات للبلياردو، وبرونزية لحميد جابر في ‏مسابقة 10 كرات ناشئين للبليارد.

وشارك المنتخب في البطولة بعشرة لاعبين، موزعين على 4 للسنوكر، و6 للبلياردو، في فئتي الرجال والناشئين.