«السيتي» يحصد جوائز هيئة الإذاعة البريطانية

دبي (وام)

فاز مانشستر سيتي بثلاث جوائز جديدة، في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية، وهي أفضل فريق، وأفضل مدرب لمديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، وأفضل رياضي للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق عام 2023.

وقاد جوارديولا السيتي إلى تحقيق الثلاثية التاريخية، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، خلال موسم 2022-2023.

ورفع المدرب الإسباني «52 عاماً» عدد ألقابه مع مانشستر سيتي إلى 5 ألقاب في الدوري الممتاز منذ توليه منصب المدرب عام 2016.

كما حقق «السيتي» لقب دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1-0 في المباراة النهائية، كما قاد جوارديولا، «السيتي» إلى لقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس الرابطة المحلية.

ويتأهب مانشستر سيتي حالياً لخوض نهائي بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، حيث يلاقي فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية المقرر لها الجمعة المقبل.وكان إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، قد توج بجائزة أفضل رياضي عالمي لعام 2023 في وقت سابق في حفل شخصية العام الرياضية.

وأسهم اللاعب النرويجي في بتسجيل 52 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي، ليصبح «السيتي ثاني فريق في الدوري الإنجليزي يحقق الثلاثية، بعد مانشستر يونايتد موسم 1998-1999.