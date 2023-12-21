الزمالك واتحاد الجزائر إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

القاهرة (أ ف ب)



حجز الزمالك المصري واتحاد الجزائر الجزائري «حامل اللقب» أولى بطاقات دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتعادلهما السلبي مع مضيفيهما ساجرادا أسبرانسا الأنجولي وفيوشتر المصري توالياً في الجولة الرابعة.

على ملعب «11 نوفمبر» في لواندا، وضمن المجموعة الثانية، حقق الزمالك تأهله الأول إلى الأدوار الإقصائية للمسابقات الأفريقية، منذ بلوغه نهائي دوري الأبطال عام 2020، حين خسر 1-2 أمام غريمه التقليدي الأهلي، وعزز الزمالك صدارته برصيد 10 نقاط بفارق ست نقاط والمواجهتين المباشرتين أمام ساجرادا الثالث.

وأحكم فريق «القلعة البيضاء» سيطرته على مجريات اللقاء، وصنع فرصاً عدة، فيما جاء رد أصحاب الأرض عبر المرتدات السريعة، وكانت أخطرها عبر مويسيس كاليبي الذي انفرد كلياً، إلا أن نبيل عماد دونجا أنقذ الموقف «20».

وواصل الزمالك سيطرته المطلقة في الشوط الثاني، ولا سيما بعد مشاركة المخضرم محمود عبد الرازق «شيكابالا»، ولاحت فرصة خطيرة عن طريق ناصر منسي «66».

وخطا أبو سليم الليبي خطوة كبيرة نحو حجز البطاقة الثانية عن المجموعة، في أول مشاركة قارية في تاريخه، بعدما حقق فوزه الثالث توالياً، وكان على حساب مضيفه سوار الغيني 2-0 في مدينة ياموسوكرو الإيفوارية.

وتقدم محمود البواشي للفريق الليبي، بعدما حول عرضية النيجيري بيتر نوورا إلى الشباك «19»، وأضاف حسام العباني الثاني، إثر مجهود فردي وتسديدة خادعة «65»، وأكمل الفريق الليبي اللقاء بعشرة لاعبين، لطرد سيف النصر جودور، بعد نيله الإنذار الثاني «101، وعزز أبو سليم موقعه في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وبات بحاجة إلى نقطة في مباراتيه المتبقيتين أمام الزمالك وساجرادا.

وحذا اتحاد الجزائر حامل اللقب حذو الزمالك ولحق به إلى ربع النهائي بتعادله مع فيوتشر في القمة العربية الخالصة على ملعب السلام في القاهرة ضمن المجموعة الأولى.

وكان الفريق الجزائري قريباً في مناسبات عدة من حسم المواجهة، إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة، لترجمة سيطرته إلى انتصار، فيما اعتمد الفريق المصري على المرتدات السريعة.

ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام فيوتشر الثاني، وبفارق سبع نقاط أمام الهلال بنغازي الليبي وسوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي.

ووضع نهضة بركان المغربي أولى قدميه في الدور ربع النهائي، بعدما عاد من أرض مضيفه ديابل نوار الكونغولي بنقطة التعادل 1-1 على ملعب «ألفونس ماسيمبا ديبات» في برازافيل ضمن المجموعة الرابعة.

وفرّط الفريق المغربي الساعي إلى لقبه الثالث في المسابقة بعد 2020 و2022، بالتأهل إذ فشل في استغلال النقص العددي لدى مضيفه طوال نصف ساعة من عمر اللقاء، حيث نجح الفريق المضيف في إيقاف سلسلة انتصارات «البراكنة».

وتمكن الفريق الكونغولي، على عكس مجريات الشوط الأول، من التقدم عبر رأسية ألفيس نجاكوسو، إثر عرضية أيرنست بريوك مالونجا «41»، وضغط الفريق المغربي طيلة الشوط الثاني، وأدرك التعادل سريعاً عبر يوسف الزغودي، إثر هجمة منسقة وتبادل سريع للكرة وكانت الحاسمة بينهم ليوسف مهري «53».

وفي المجموعة عينها تغلب الملعب المالي المالي على ضيفه سيكوكوني الجنوب أفريقي 1-0 في باماكو، سجله فرانك تيسي بتسديدة قوية اثر تمريرة من درامان تراوري «63».

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة أمام الملعب المالي 7 نقاط، ويأتي سيكوكوني ثالثاً بأربع نقاط وديابل نوار رابعاً بنقطة يتيمة.

واقترب النادي الأفريقي التونسي من ربع النهائي بفوزه الكبير على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري 3-0 على ملعب «حمادي العقربي» في رادس ضمن المجموعة الثالثة.

ورفع الأفريقي رصيده الى تسع نقاط في الصدارة بفارق المواجهة المباشرة أمام دريمز الغاني الذي أكرم وفادة ضيفه أكاديميكا دو لوبيتو الأنجولي برباعية، وتجمد رصيد ريفرز يونايتد عند ست نقاط في المركز الثالث، وخرج أكاديميكا خالي الوفاض برابع خسارة توالياً وبقائه بلا رصيد.