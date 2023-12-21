«المتواضع» يحرج برشلونة!

مدريد (أ ف ب)



أنقذ القائد سيرجي روبرتو فريقه برشلونة «حامل اللقب» من فخ ضيفه «المتواضع» ألميريا، وأعاده إلى «سكة الانتصارات» بتسجيله «ثنائية» الفوز 3-2، على ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي» في برشلونة، ضمن المرحلة الثامنة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

واستغل سيرجي روبرتو الذي خرج من حسابات مدربه تشافي هرنانديز هذا الموسم، مشاركته أساسياً وسجل ثنائيته في الدقيقتين 60 و83، بعدما افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل في الدقيقة 33، فيما سجل ألميريا هدفيه بواسطة البرازيلي لياو باتيستاو «41» وإدجار غونساليس «71».

واضطر تشافي إلى الدفع بالقائد الأول للنادي الكاتالوني أساسياً بسبب غياب الثلاثي الأساسي الدولي، الهولندي فرينكي دي يونج بسبب الإيقاف، وبيدري وجافي بسبب الإصابة، فكان روبرتو عند حسن ظن مدربه، وأثبت أنه قطعة أساسية في تشكيلته.

وكاد روبرتو يحقق «الهاتريك» في الوقت بدل الضائع، لكن العارضة حرمته من ذلك.

وقال روبرتو «في نهاية المطاف في مثل هذه اللحظات نحن نحتاج الى ثلاث نقاط والانتصار لاستعادة الثقة ومواصلة المشوار، كنا نأمل في تحقيق فوز هادئ، ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء الفردية التي استغلها الضيوف على أكمل وجه».

وأضاف «صنعنا الكثير من الفرص، لكننا لم نستثمر أغلبها كما يجب، كانت المشكلة ستكون أكبر لو أننا لم نصنع الفرص، بيد أننا قدمنا أفضل ما لدينا، ونجحت في تسجيل هدفين، وهذا دوري قائداً ولاعباً في صفوف ، وأنا سعيد بمساعدته».

وتابع «الآن نحتاج إلى العمل أكثر وسنقوم بذلك بعد العودة من عطلة الأعياد».

وعانى برشلونة الأمرين للتغلب على ألميريا الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في «الليجا» حتى الآن.

وهو الفوز الأول للنادي الكاتالوني في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، بعدما خسر أمام ضيفه جيرونا 2-4 في الدوري، وأمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي 2-3 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وتعادله مع مضيفه فالنسيا 1-1 في «الليجا».

واستعاد برشلونة المركز الثالث من أتلتيكو مدريد، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام الأخير الذي يملك مباراة مؤجلة إمام إشبيلية.