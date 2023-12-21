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الرياضة

الإنتر يشرب من «كأس العذاب»!

الإنتر يشرب من «كأس العذاب»!
21 ديسمبر 2023 08:25

ميلانو (أ ف ب)

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فجر بولونيا مفاجأة من «العيار الثقيل»، عندما جرد مضيفه إنتر ميلان من لقب كأس إيطاليا في كرة القدم، بالفوز عليه 2-1 بعد التمديد «الوقت الأصلي 0-0»، على ملعب «سان سيرو» في ميلانو في ثمن النهائي.
وحصل الإنتر على فرصة لحسم النتيجة في الوقت الأصلي، عندما احتسبت له ضربة جزاء في الدقيقة 65، لكن قائده وهدافه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أهدرها، بعدما تصدى الحارس فيديريكو رافاليا بتسديدته الضعيفة.
ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، وكان الإنتر، متصدر الدوري، البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه البرازيلي كارلوس أوجوستو في الدقيقة 92، إثر تمريرة من المدافع الدولي فيديركو ديماركو، لكن بولونيا، رابع «الكالشيو»، والذي يشرف على تدريبه لاعب الإنتر السابق تياجو موتا، رد بهدفين للهولندي سام بوكيما «112»، والسويسري دان ندوي.
وكان الإنتر توج بلقب الموسم الماضي على حساب فيورنتينا.
وبلغ بولونيا ربع النهائي ولحق بفيورنتينا ولاتسيو اللذين حجزا بطاقتيهما في الخامس والسادس من الشهر الحالي توالياً على حساب جنوى وبارما، وفروزينوني الذي أطاح بنابولي عندما تغلب عليه برباعية نظيفة.
ويختتم الدور ثمن النهائي مطلع العام المقبل عندما يلتقي ميلان مع كالياري في الثاني من يناير، وأتالانتا برجامو مع ساسوولو، وروما مع كريمونيزي من الدرجة الثانية في الثالث من الشهر عينه، ويوفنتوس مع ساليرنيتانا في الرابع منه.

 

كأس إيطاليا
إنتر ميلان
لوتارو مارتينيز
بولونيا
نابولي
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