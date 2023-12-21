ليفربول يحطم «المطارق»

ليفربول (أ ف ب)



واصل ليفربول زحفه نحو تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم بإكماله عقد نصف النهائي، عندما تغلب على ضيفه وستهام يونايتد 5-1 على ملعب «أنفيلد» في ختام ربع النهائي.

وسجّل المجري دومينيك سوبوسلاي «28» وكورتيس جونز «56 و84»، والهولندي كودي خاكبو «71»، والمصري محمد صلاح «82» أهداف ليفربول المتوج بلقب المسابقة تسع مرات، فيما سجل جارود بوين «77» الهدف الوحيد للضيوف.

ولحق ليفربول بكل من تشيلسي وفولهام وميدلزبره من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» والتي حجزت بطاقتها.

واستعد ليفربول جيداً للقمة المرتقبة أمام ضيفه أرسنال الذي جرده من صدارة الدوري نهاية الأسبوع الماضي، عندما تغلب على برايتون 2-0 واستغل سقوط الـ«ريدز» في فخ التعادل السلبي أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وأراح المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب العديد من نجوم الفريق، في مقدمتهم صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد، والكولومبي لويس دياز، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه، قبل أن يدفع بهم في في نصف الساعة الأخيرة من المباراة، فيما لم يتواجد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر في قائمة المباراة.

وحذا حذوه المدرب الأسكتلندي لوستهام ديفيد مويز المقبل على مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة من الدوري، وأبقى على صانع ألعابه الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا وجيمس وارد بروس والمدافع الألماني تيلو كيهرر على دكة البدلاء، قبل أن يشركهم في الشوط الثاني، فيما غاب قطب الدفاع المغربي نايف أكرد.

وضغط ليفربول منذ بداية المباراة بحثاً عن تأمين الفوز مبكراً، وكاد أن يفتتح التسجيل عبر هارفي إيليوت بتسديدة فوق العارضة «14».

وانتظر ليفربول الدقيقة 27 لترجمة أفضليته عبر وافده الجديد سوبوسلاي بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة، أسكنها على يمين حارس المرمى الفرنسي ألفونس أوريولا الذي لعب مكان الحارس الأساسي الدولي التشيكي لوكاس فابيانسكي «27».

وضرب ريدز بقوة في الشوط الثاني، وتمكن جونز من مضاعفة النتيجة «56»، بعد أن مرّت كرته بين قدمي أوريولا.

ودفع كلوب بصلاح وألكسندر-أرنولد وكوناتيه، وأضاف فريقه الهدف الثالث عندما مرّر كوناتيه كرة الى خاكبو الذي تابعها داخل المرمى «71».

وقلّص بوين النتيجة للضيوف بتسديدة مقوّسة، لكنّ صلاح أعاد فارق إلى ثلاثة أهداف «82»، قبل أن يضيف جونز هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه «84».